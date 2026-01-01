Phát hiện cơ sở sản xuất màng bọc thực phẩm giả chứa chất cấm ở Hà Nội: Cảnh báo nguy cơ gây dậy thì sớm ở nữ giới và vô sinh ở nam giới

Mới đây, trong chương trình Chuyển động 24h phát sóng trên kênh VTV1 vào ngày 20/1 vừa qua đã có phóng sự phản ánh cơ sở sản xuất màng bọc thực phẩm chứa chất cấm, có nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng khiến nhiều người lo lắng.

Trên nhãn mác sản phẩm ghi nơi sản xuất của một doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng thực chất, nơi ra lò - lại là một căn nhà xưởng tồi tàn, ẩm thấp không có số tại thôn Lũng Kênh, xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

Màng bọc thực phẩm giả được sản xuất từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không qua kiểm nghiệm, tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe. Ảnh: Cắt từ clip

Bên trong nhà xưởng ẩm thấp, những cỗ máy cho ra lò hàng loạt màng bọc thực phẩm và màng nhôm giả mỗi ngày. Người này khai nhận, trước khi bắt tay vào làm, các đối tượng đã khảo sát thị trường, mua mẫu hàng thật của doanh nghiệp đã được bảo hộ nhãn hiệu về nghiên cứu rồi tiến hành làm giả.

Nhân viên cơ sở sản xuất màng bọc thực phẩm giả cho biết, "Về giá cả nếu làm hàng chuẩn thì giá rất là cao. Các đại lý, các cửa hàng không chấp nhận. Các anh chị em có hỏi với mẫu mã như thế này, giá như thế này em có rẻ hơn không từ đó bắt đầu về triển khai làm hàng giả này với giá thành thấp hơn

Thay vì phải đăng ký nhãn hiệu, trải qua các khâu kiểm nghiệm chặt chẽ để đánh giá chất lượng an toàn với sức khỏe người sử dụng - thì việc sản xuất hàng giả đã bỏ qua tất cả các khâu như vậy. Từ những nguyên liệu mua trôi nổi với giá rẻ mạt từ bên kia biên giới qua cỗ máy tự động, các lô màng bọc giả cứ thế ra lò, rồi len lỏi và hiện diện trong bữa ăn của nhiều gia đình.

Ảnh: Cắt từ clip

Những lõi màng bọc thực phẩm chất ngổn ngang trong kho xưởng bụi bặm, ẩm thấp. Ảnh: Cắt từ clip

Thượng úy Nguyễn Nhật Thanh, cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, "Kênh phân phối hàng giả được các cán bộ điều tra ở Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội xác định: chủ yếu là các chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini… tại nhiều địa phương trong cả nước".

Theo quan sát của PV, màng bọc thực phẩm trộn lẫn cả bụi đất. Nhưng điều nguy hiểm hơn, lại đến từ sự an toàn của những sản phẩm giả này. Vì các nguyên liệu được mua trôi nổi, không có đơn vị nào giám sát về chất lượng.

Những các nguyên liệu để sản xuất màng bọc thực phẩm giả được mua trôi nổi, không có đơn vị nào giám sát về chất lượng. Ảnh cắt từ clip

Theo cảnh báo của Cục An Toàn thực phẩm Bộ Y tế, đơn vị này đã từng phát hiện nhiều mẫu màng bọc thực phẩm PVC có chứa chất dẻo cấm sử dụng là DEHA. Nghiên cứu đã chỉ ra, chất độc này có thể gây rối loạn hệ thống nội tiết, khiến nữ sớm dậy thì, nam vô sinh, đặc biệt là sự phát triển bộ phận sinh dục của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị ảnh hưởng. Chính vì những tác hại nguy hiểm này, hiện nay, đã có nhiều nước cấm sử dụng chất dẻo DEHA để sản xuất màng bọc thực phẩm. Thế nhưng với các sản phẩm hàng giả thì không có cơ quan nào kiểm soát được.

Cùng thời điểm triệt phá kho xưởng ở xã Hoài Đức, các cán bộ điều tra thuộc Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hà Nội còn đồng loạt khám xét 2 địa điểm lần lượt là kho hàng và nơi sản xuất khác. Hiện cơ quan này đã khởi tố 5 đối tượng liên quan để điều tra về Tội sản xuất, buôn bán hàng giả quy định tại Điều 192, Bộ luật hình sự.