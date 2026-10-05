HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện cỗ máy cao hơn 100m di chuyển cùng đoàn xe hộ tống, vận chuyển nguyên vẹn đến công trường để thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Như Quỳnh
|

Thiết bị này bao gồm 9 trục với khả năng nâng hơn 1.200 tấn.

Terex Demag AC 1000-9 là một trong những cần cẩu di động lớn nhất từng được sản xuất, với 9 trục, khả năng nâng hơn 1.200 tấn và có thể di chuyển trên đường công cộng khi đáp ứng các yêu cầu đặc biệt về tải trọng, tuyến đường và hộ tống.

AC 1000-9 thuộc nhóm cần cẩu di động dạng ống lồng, được phát triển cho các dự án công nghiệp quy mô lớn như nhà máy điện, nhà máy lọc dầu, cầu, giàn khoan và các dự án điện gió. Điểm đáng chú ý của thiết bị là khả năng kết hợp sức nâng rất lớn với tính cơ động, thay vì phải lắp đặt cố định hoặc di chuyển bằng đường ray.

AC 1000-9 sử dụng 9 trục cùng hệ thống bánh xe để phân bổ trọng lượng của toàn bộ cỗ máy. Tuy nhiên, việc đưa một thiết bị có kích thước và khối lượng như vậy lên đường công cộng không đơn giản như vận hành một phương tiện thông thường.

Quá trình di chuyển cần giấy phép đặc biệt, phương án hộ tống kỹ thuật và kế hoạch tuyến đường chi tiết. Các yếu tố như khả năng chịu tải của cầu, đường vượt, bán kính cua và điều kiện mặt đường đều phải được tính toán trước khi xe xuất phát.

Khả năng nâng của AC 1000-9 có thể vượt 1.200 tấn, tùy thuộc cấu hình cần cẩu và hệ thống đối trọng. Mức tải này cho phép thiết bị xử lý những cấu kiện công nghiệp có kích thước lớn như máy biến áp, mô-đun nhà máy hoặc các bộ phận không thể chia nhỏ để vận chuyển.

Một trong những đặc điểm quan trọng của AC 1000-9 là cần cẩu có thể được cấu hình với chiều cao hơn 100 m và kết hợp thêm các phần mở rộng để phục vụ những công việc nâng ở độ cao lớn.

Tuy nhiên, để đạt được khả năng nâng tối đa, cỗ máy cần sử dụng lượng đối trọng rất lớn. Các khối đối trọng này thường không được giữ trên xe trong quá trình di chuyển đường dài mà phải được vận chuyển bằng những phương tiện riêng.

Do đó, một dự án sử dụng AC 1000-9 không chỉ là việc đưa một chiếc cần cẩu đến công trường. Đây có thể là cả một đoàn xe hậu cần, bao gồm phương tiện vận chuyển đối trọng và các thiết bị liên quan, được tổ chức theo một kế hoạch tuyến đường cụ thể.

Khả năng di chuyển trên đường công cộng là một trong những điểm khác biệt lớn của AC 1000-9 so với các hệ thống nâng hạng nặng cố định hoặc cần cẩu đường ray.

Khi được cấp phép và tổ chức vận chuyển theo phương án phù hợp, thiết bị có thể tự di chuyển giữa các địa điểm thay vì phải tháo dỡ hoàn toàn để vận chuyển. Điều này giúp rút ngắn thời gian huy động trong một số dự án, dù quá trình di chuyển vẫn đòi hỏi công tác chuẩn bị và kiểm soát đặc biệt.

Bên cạnh kết cấu cơ khí, AC 1000-9 còn được trang bị hệ thống điều khiển và giám sát tải trọng, cùng các cảm biến theo dõi những thông số như độ nghiêng, sức gió, tải trọng và tầm với. Các hệ thống này giúp người vận hành kiểm soát thiết bị trong giới hạn an toàn khi thực hiện những thao tác nâng có tải trọng lớn.

Với chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì cao, AC 1000-9 chủ yếu phù hợp với các dự án đòi hỏi năng lực nâng đặc biệt lớn.

Thiết bị có thể được sử dụng trong xây dựng và lắp đặt các tổ hợp lọc dầu, nhà máy hóa dầu, nhà máy điện, dự án điện gió, cầu và các công trình hạ tầng lớn. Nó cũng phù hợp với việc nâng và lắp đặt những mô-đun công nghiệp có kích thước quá lớn để chia nhỏ trong quá trình vận chuyển.

Số lượng những cỗ máy như AC 1000-9 trên thế giới vì vậy không nhiều. Thị trường sử dụng chủ yếu là các công ty cơ khí và nâng hạ hạng nặng, nơi chi phí sở hữu chỉ có thể được phân bổ cho những dự án có quy mô tương ứng.

Phát hiện một máy bay không người lái sải cánh ngang Boeing 747, bay 73 giờ liên tục không cần tiếp nhiên liệu, thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại