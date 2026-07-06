Tiếp nối bài viết trước (phản ánh 4 câu hỏi về thang giá trị của phụ huynh có con thi vào cấp 3), bài viết dưới đây xoay quanh vấn đề khả năng chi trả học phí được nêu trong khảo sát của chúng tôi. Câu hỏi được đưa ra là: mỗi tháng, gia đình sẵn sàng chi bao nhiêu tiền cho toàn bộ việc học cấp 3 của một người con, tính cả học phí, học thêm, luyện thi lẫn hoạt động ngoại khóa? Cần lưu ý, câu hỏi nêu ra mức sẵn sàng chi trả không đồng nghĩa với mức chi trả trong thực tế. Trong thực tế, có gia đình sẽ chi nhiều hơn, có gia đình sẽ chi ít hơn. Hơn 1.200 lượt người trả lời đã đồng ý trả lời câu hỏi này. 41% phụ huynh, nhóm đông nhất, sẵn sàng chi 1 đến 3 triệu đồng mỗi tháng 1/7 phụ huynh chi dưới 1 triệu đồng, gần như không lựa chọn trường tư 2/3 tiền chi cho giáo dục của một gia đình Việt Nam là học phí, trái tuyến, học thêm

Đa số phụ huynh sẵn sàng chi 1-3 triệu đồng mỗi tháng Câu hỏi nêu ra sáu phương án, trải dài từ mức dưới 1 triệu đồng cho đến mức trên 20 triệu đồng một tháng. Kể từ năm học 2026-2027, theo chính sách mới, học sinh từ mầm non đến THPT công lập được miễn học phí, nhưng với hầu hết gia đình, vẫn còn nhiều khoản tiền cần chi xung quanh việc học. Kết quả trả lời cho thấy, nhóm phụ huynh đông nhất là những người sẵn sàng chi từ 1 đến 3 triệu đồng. Cứ mỗi 4 trong 10 người trả lời lựa chọn đáp án này. Nhóm chi dưới 1 triệu chiếm khoảng 1 trong mỗi 7 người. Cộng hai nhóm, có đến 55% phụ huynh thể hiện ý kiến cho biết, mức chi lý tưởng của họ không thể nhiều hơn 3 triệu đồng/tháng/một người con học cấp 3. Trong khi đó, nhóm các phụ huynh chọn sẵn sàng chi từ 3 đến 5 triệu đồng mỗi tháng cũng không ít, chiếm một phần tư số người trả lời. Đáng chú ý, nhóm chi từ 5 đến 10 triệu tuy đứng thứ tư về số lượng lựa chọn, nhưng vẫn nhiều hơn hẳn hai nhóm chi cao nhất cộng lại. Hai nhóm chi cao nhất này, sẵn sàng bỏ ra từ 10 triệu trở lên, cộng lại tròn 7 phần trăm. Mức sẵn sàng chi hàng tháng cho một người con học cấp 3 Tính cả học phí, học thêm, luyện thi và ngoại khóa · Soha Insight · Khảo sát 30/5 đến 20/6/2026 Tải ảnh Đến đây, câu hỏi đặt ra là: Vậy chi phí cho học tập chủ yếu là những khoản nào, các mức sẵn sàng chi trả này là nhiều hay ít nếu tham chiếu với thu nhập bình quân của người lao động, và so với thế giới thì các gia đình Việt Nam chi nhiều hay ít?

Ba khoản chi giáo dục chủ yếu của một gia đình Theo dữ liệu Khảo sát Mức sống Dân cư Việt Nam 2024 (VHLSS) của Cục Thống kê, trong cơ cấu chi phí giáo dục của một gia đình tại Việt Nam, học phí và chi phí học trái tuyến (bao gồm chi phí đi lại, bán trú...) chiếm hơn 4 trong mỗi 10 đồng. Học thêm chiếm khoảng một phần năm. Cộng lại, gần hai phần ba tiền học của một gia đình nằm ở ba khoản này. Cơ cấu chi tiêu giáo dục của một hộ gia đình Việt Nam Cục Thống kê · Khảo sát Mức sống Dân cư Việt Nam (VHLSS) 2024 Tải ảnh Cũng theo Cục Thống kê, chi giáo dục bình quân cho một người đi học đã tăng gần gấp đôi trong mười năm qua. Mức chi gần như đi ngang trong giai đoạn trước và ngay sau dịch Covid-19 (2018-2022), rồi bật mạnh. Từ 2022 đến 2024 đã tăng thêm hơn 30%. Quy ra tháng, năm 2024 một người đang đi học tiêu tốn của gia đình gần 800 nghìn đồng mỗi tháng (tính trung bình cho mọi cấp học từ mầm non đến đại học). Mức này thấp hơn nhiều khi các phụ huynh có con học cấp 3 trong khảo sát đa số là chi từ 1 triệu đồng trở lên, gợi ý rằng đây là giai đoạn các chi phí học thêm, luyện thi để chuẩn bị cho giai đoạn đại học sau này sẽ vượt trội mọi khoảng thời gian trước đó. Chi giáo dục bình quân một người đi học mỗi năm, 2014 đến 2024 Cục Thống kê · Khảo sát Mức sống Dân cư Việt Nam (VHLSS), đơn vị nghìn đồng Tải ảnh 14%phụ huynh trong khảo sát của Soha Insight cho biết sẵn sàng chi dưới 1 triệu đồng mỗi tháng, một mức khá gần với chi tiêu giáo dục bình quân toàn quốc cho một người đi học tính chung cho mọi cấp. Báo cáo thường niên Education Finance Watch (EFW) của Ngân hàng Thế giới cung cấp một cái nhìn rộng hơn, trong đó chỉ ra cơ cấu chi cho giáo dục của mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ với hai thành tố chính: hộ gia đình tự chi, và đầu tư của nhà nước. Theo EFW 2024, Việt Nam khi đó nằm trong nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp. World Bank ước tính nhóm này mỗi gia đình chi khoảng 309 USD một năm cho giáo dục (tương đương khoảng hơn 7 triệu VNĐ thời điểm báo cáo của EFW 2024). Cũng nhóm này, cứ mỗi 10 đồng chi cho giáo dục thì các gia đình chi khoảng gần 4 đồng, còn lại là nhà nước chi. Tỷ trọng hộ gia đình và nhà nước trong tổng chi giáo dục, theo nhóm thu nhập quốc gia Ngân hàng Thế giới · Education Finance Watch 2023, 2024 Tải ảnh Ghi chú: Tại thời điểm EFW 2024 xuất bản, Việt Nam thuộc nhóm thu nhập trung bình thấp. Một vài nhóm quốc gia, biểu đồ không thể hiện những khoản chi phí khác (ví dụ: nguồn vốn ODA). Từ 1/7/2026, Ngân hàng Thế giới xếp Việt Nam sang nhóm thu nhập trung bình cao, nên các bản cập nhật EFW sau này Việt Nam sẽ đổi nhóm.