WHO-5: "Thước đo" vàng

cho sức khỏe tinh thần hiện đại

Hãy đọc mỗi câu hỏi và chọn mức độ phù hợp nhất phản ánh cảm nhận của bạn trong 2 tuần gần đây. Không có câu trả lời đúng hay sai, quan trọng là bạn chọn theo cảm nhận thật của mình.

Khảo sát này được thực hiện nhằm mục đích thu thập dữ liệu phục vụ nghiên cứu trong lĩnh vực Tâm lý học, với trọng tâm là Tâm lý học Hạnh phúc (wellbeing) và sức khỏe tinh thần trong cộng đồng.

Nghiên cứu sử dụng thang đo WHO-5 Wellbeing Index – một công cụ đã được kiểm định và sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu quốc tế nhằm đánh giá mức độ wellbeing trong 2 tuần gần đây. Sự tham gia của bạn là hoàn toàn tự nguyện. Bạn có thể từ chối hoặc dừng tham gia khảo sát bất kỳ lúc nào mà không cần đưa ra lý do.

Vui lòng chọn mức độ phản ánh đúng nhất cảm nhận của bạn trong 2 tuần gần đây, bạn cảm thấy như thế nào?



0 – Không có lúc nào

1 – Một phần thời gian

2 – Dưới nửa thời gian

3 – Hơn nửa thời gian

4 – Hầu hết thời gian

5 – Toàn bộ thời gian