Khoảng 40 tàu vũ trụ có người lái hoặc không người lái của Trung Quốc có thể bắt đầu hành trình trở về Trái Đất, hướng tới gần như bất kỳ địa điểm nào trên hành tinh, chỉ trong vài phút. Đây là kết quả một nghiên cứu mới về tiềm năng triển khai đội tàu vũ trụ quỹ đạo có khả năng tái sử dụng.

Nghiên cứu cho thấy một mạng lưới gồm khoảng 40 tàu vũ trụ hoạt động trên quỹ đạo có thể giúp phương tiện bắt đầu hạ độ cao hướng tới bất kỳ vị trí nào trên Trái Đất sau thời gian chờ tối đa 2,5 phút. Với phần lớn khu vực đông dân cư, thời gian chờ có thể chỉ khoảng 1 phút, tờ SCMP cho biết.

Các con số 1-2 phút phản ánh thời gian tối đa cần chờ để tàu có điều kiện thích hợp bắt đầu hành trình trở về, không phải thời gian tàu vũ trụ bay đến đích.

Nghiên cứu do Du Chongrui và nhóm cộng sự tại Trường Hàng không Vũ trụ thuộc Đại học Bách khoa Tây Bắc, thành phố Tây An, Trung Quốc, thực hiện. Công trình được công bố ngày 30/10 trên tạp chí khoa học có bình duyệt Acta Aeronautica et Astronautica Sinica.

Theo nghiên cứu, mạng lưới tàu vũ trụ này có thể mở ra khả năng vận tải toàn cầu tốc độ cao, đồng thời mang lại những ứng dụng quân sự tiềm năng, trong đó có khả năng tấn công từ không gian. Các phương tiện đã ở trên quỹ đạo có thể bắt đầu hạ độ cao về phía những mục tiêu ở xa ngay sau khi nhận lệnh. Điều này có thể khiến mục tiêu có rất ít thời gian phát hiện hoặc ứng phó với phương tiện đang tiếp cận.

Nghiên cứu được công bố chỉ vài ngày sau khi Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) hôm 26/10 công bố một bức ảnh được cho là ghi lại tàu vũ trụ bí mật Thần Long (Shenlong) của Trung Quốc trên quỹ đạo.

Bức ảnh của DIA cho thấy một phương tiện có cánh hình tam giác, khoang chứa hàng mở và thiết bị gắn ở phía sau. Tuy nhiên, cả DIA lẫn Bắc Kinh đều chưa xác nhận đây là tàu Shenlong, SCPM cho biết.

Bức ảnh được cho là chụp ngày 28/5/2024 bởi vệ tinh quan sát Trái Đất thương mại WorldView-3 của Maxar Technologies, hiện do Vantor vận hành, từ khoảng cách chưa đến 90 km.

Phương tiện này có hình dáng tương tự X-37B của Boeing, tàu vũ trụ quân sự không người lái có khả năng tái sử dụng của Mỹ. X-37B có thể hoạt động trên quỹ đạo trong thời gian dài trước khi trở về Trái Đất và hạ cánh trên đường băng.

Kể từ năm 2020, Trung Quốc đã thực hiện 4 sứ mệnh với tàu vũ trụ thử nghiệm có khả năng tái sử dụng. Lần phóng gần nhất diễn ra vào tháng 2. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc hầu như chưa công bố thông tin chi tiết về thiết kế và năng lực của chương trình.

Báo cáo của DIA cho biết trong sứ mệnh thứ hai, giai đoạn 2022-2023, tàu vũ trụ Trung Quốc dường như đã cơ động bên cạnh một vệ tinh khác. Trong sứ mệnh thứ ba, giai đoạn 2023-2024, phương tiện này được cho là đã thả một vật thể và tương tác với nó.

Những hoạt động như vậy có thể phục vụ việc triển khai, kiểm tra và bảo dưỡng vệ tinh, nhưng cũng có khả năng được ứng dụng trong quân sự, chẳng hạn thu thập thông tin tình báo hoặc can thiệp vào hoạt động của các phương tiện không gian khác, theo SCMP.

Bắc Kinh mô tả chương trình tàu vũ trụ tái sử dụng là nỗ lực nhằm giúp việc tiếp cận không gian trở nên thuận tiện và ít tốn kém hơn.

Theo SCMP