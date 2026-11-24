Cây cầu thép dài 112 m, nặng 1.631 tấn được xoay 90 độ bằng hệ thống xe vận chuyển chuyên dụng, sau đó dịch chuyển từ 18-24 m mỗi đêm để vượt qua một đại lộ đông đúc.

Ảnh minh họa

Một công trình cầu đường sắt quy mô lớn thuộc dự án đường sắt tốc độ cao HS2 tại thành phố Birmingham, Anh, đã được di chuyển qua đại lộ Lawley Middleway bằng phương pháp thi công đặc biệt. Thay vì lắp ráp trực tiếp trên tuyến đường đang khai thác, các kỹ sư xây dựng toàn bộ kết cấu cầu ở khu vực lân cận, sau đó sử dụng hệ thống vận chuyển thủy lực để đưa công trình vào vị trí thiết kế.

Theo HS2, đơn vị phụ trách dự án đường sắt tốc độ cao của Anh, quá trình di chuyển bắt đầu ngày 15/8/2025 và hoàn tất ngày 21/8/2025. Công trình được đưa vào vị trí sớm hơn 4 ngày so với tiến độ dự kiến, qua đó giúp đại lộ Lawley Middleway được mở lại hoàn toàn từ 6h ngày 22/8/2025.

Cây cầu thép dài 112 m, nặng hơn 1.600 tấn

Cây cầu có chiều dài 112 m, tổng trọng lượng 1.631 tấn, được thiết kế để đưa các đoàn tàu đường sắt tốc độ cao tiến vào nhà ga Birmingham Curzon Street trong tương lai. Đây là một trong những nhà ga quan trọng thuộc dự án HS2.

Thay vì xây dựng trực tiếp phía trên đại lộ Lawley Middleway, các đơn vị thi công lựa chọn lắp ráp kết cấu cầu trên nền đất vững chắc, gần kênh đào Digbeth. Quá trình chế tạo và chuẩn bị công trình kéo dài khoảng 2 năm.

Phương án này giúp phần lớn hoạt động xây dựng diễn ra ngoài khu vực giao thông đang khai thác, hạn chế việc phải đóng cửa đại lộ trong suốt thời gian thi công. Chỉ khi kết cấu cầu hoàn thành, đội ngũ kỹ thuật mới tiến hành di chuyển công trình đến vị trí cuối cùng.

Đây cũng là cây cầu thép đầu tiên được lắp đặt trong đoạn tuyến dài khoảng 1 dặm (1,6 km), gồm 5 cầu cạn liên tiếp dẫn vào nhà ga Curzon Street.

Xoay cầu 90 độ bằng hệ thống xe vận chuyển chuyên dụng

Các chuyên gia của Mammoet tiến hành nâng kết cấu cầu lên hai xe vận chuyển mô-đun tự hành (SPMT). Đây là loại phương tiện chuyên dụng có nhiều trục bánh xe, cho phép điều khiển hướng di chuyển và phân bổ tải trọng linh hoạt, phù hợp với việc vận chuyển những kết cấu siêu trường, siêu trọng.

Nhờ hệ thống này, cây cầu nặng hơn 1.600 tấn được xoay 90 độ mà không cần tháo rời bất kỳ bộ phận nào. Sau khi hoàn tất thao tác xoay, công trình được căn chỉnh với đường di chuyển đã chuẩn bị sẵn để bắt đầu quá trình đưa qua đại lộ.

Thay vì chỉ dựa vào phương tiện vận tải, các kỹ sư còn kết hợp hệ thống trượt với cơ cấu kích thủy lực có khả năng đẩy và kéo. Cơ chế này giúp kiểm soát quá trình dịch chuyển của kết cấu cầu theo từng giai đoạn.

Theo kế hoạch ban đầu được công bố ngày 8/8/2025, cây cầu dự kiến tiến thêm khoảng 12 m mỗi đêm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tốc độ di chuyển thực tế đạt 18-24 m mỗi đêm.

Việc kết hợp hai phương pháp vận chuyển và trượt thủy lực được đánh giá là giải pháp kỹ thuật đặc biệt. Theo HS2, đây là lần đầu tiên nhà thầu Balfour Beatty VINCI (BBV) áp dụng tổ hợp công nghệ này trong dự án đường sắt tốc độ cao tại khu vực Midlands.

Thi công ban đêm, hạn chế ảnh hưởng giao thông

Một trong những yêu cầu quan trọng của dự án là hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động giao thông tại Birmingham. Do đó, toàn bộ quá trình di chuyển cầu được tổ chức chủ yếu vào ban đêm, khi lưu lượng phương tiện thấp hơn.

Đoạn đường giữa hai nút giao Garrison Circus và Curzon Circus trên đại lộ Lawley Middleway được đóng cửa trong khung giờ từ 22h đến 6h. Trong thời gian ban ngày, tuyến đường vẫn được duy trì hoạt động bình thường.

Các phương án phân luồng và đường vòng cũng được bố trí để phục vụ phương tiện trong thời gian thi công. Nhờ tổ chức vận chuyển theo từng đợt ban đêm, dự án không phải phong tỏa đại lộ trong suốt quá trình lắp ráp và đưa cầu vào vị trí.

Cây cầu bắc qua Lawley Middleway không phải công trình độc lập mà là một phần trong hệ thống hạ tầng đường sắt dẫn vào nhà ga Birmingham Curzon Street.

Toàn tuyến tiếp cận nhà ga có chiều dài khoảng 1 dặm (1,6 km), gồm 5 cầu cạn liên tiếp: Duddeston Junction, Curzon 1, Curzon 2, Lawley Middleway và Curzon 3.

Khi hoàn thành, các đoàn tàu sẽ đi ra từ cửa phía tây của đường hầm Bromford tại khu vực Washwood Heath, sau đó di chuyển trên hệ thống cầu cạn này để tiến vào các sân ga tại Birmingham Curzon Street.