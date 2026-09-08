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Phát hiện cặp sao Việt vụng trộm không thèm giấu, hành động của nhà trai ngầm thừa nhận hẹn hò suốt 3 năm

Mộng Zu
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Cặp đôi này đang công khai rồi sao?

Vừa qua, sự kiện họp báo công chiếu bộ phim điện ảnh Lên Hương diễn ra tại TP.HCM đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Thảm đỏ quy tụ hàng loạt gương mặt đình đám của showbiz Việt lên đồ lộng lẫy, chiếm trọn mọi ánh nhìn. Giữa một rừng ống kính máy quay, các "thám tử mạng" đã nhanh chóng soi ra khoảnh khắc cực tình của cặp đôi Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh khi cả hai công khai xuất hiện sóng đôi cùng nhau tại sự kiện.

Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh tại premiere Lên Hương

Xuất hiện trước công chúng, cặp trai tài gái sắc lập tức thu hút sự chú ý bởi visual vô cùng lung linh và đẹp đôi. Trong khi Đoàn Thế Vinh chọn phong cách lịch lãm, hiện đại với chiếc áo khoác blazer dáng rộng phối cùng sơ mi thì Tín Nguyễn lại chiếm trọn cảm tình nhờ vẻ ngoài ngọt ngào như một nàng thơ. Nữ diễn viên diện chiếc đầm cúp ngực tông vàng nhạt, kết hợp cùng dải lụa choàng vai thướt tha, tôn lên làn da trắng ngần và mái tóc xoăn dài nữ tính.

- Ảnh 1.

Không chỉ cùng nhau chụp ảnh thảm đỏ, Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh còn liên tục "tạo nét" tại khu vực booth chụp hình vô cùng tự nhiên, thoải mái. Nhìn cả hai tương tác cùng nhau, người ngoài không nghĩ đó là một cặp đôi đang yêu nhau mới lạ. Đặc biệt, khoảnh khắc khiến dân tình "quắn quéo" nhất là khi bước xuống bậc cấp, Đoàn Thế Vinh đã rất "quen tay" đỡ Tín Nguyễn phòng trường hợp cô bị ngã. Hành động tinh tế, ga-lăng một cách vô thức này đã vô tình để lộ sự thân thiết cực kỳ đặc biệt, chứng tỏ cả hai đã quá quen thuộc với việc chăm sóc lẫn nhau ở ngoài đời thực.

- Ảnh 3.

Sau khi đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng được dân tình truyền tay nhau. Dưới các bài đăng, khán giả liên tục để lại những bình luận thích thú: "Hành động đỡ tay tự nhiên thế kia thì chỉ có thể là người yêu thôi", "Đẹp đôi quá chừng, không thèm giấu nữa rồi à?", "Phen này thuyền chính thức cập bến rồi nha", "Tinh tế và chủ động cỡ đó thì chắc chắn không phải lần đầu!"

Tín Nguyễn vốn là một nữ TikToker sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trước khi lấn sân sang con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Cô từng gây ấn tượng qua các vai diễn trong phim Lật Mặt 7: Một Điều Ứớc, series Thạch Sanh Lý Thanh, Ma Xó. Trong khi đó, Đoàn Thế Vinh cũng là một gương mặt trẻ nổi bật, sở hữu ngoại hình điển trai chuẩn nam thần và từng ghi dấu ấn qua các dự án phim ngắn như Đại Học Và Kết Thúc cùng nhiều sản phẩm nghệ thuật chất lượng.

- Ảnh 4.

Tín Nguyễn và Đoàn Thế Vinh đã vướng tin đồn hẹn hò suốt 3 năm kể từ năm 2023 khi thường xuyên "giao nhau" trong các dự án, clip ngắn hay những chuyến du lịch, thậm chí còn có kênh TikTok chung. Đầu năm nay, cư dân mạng còn phát hiện nhiều hình ảnh cho thấy cả hai đã dọn về sống chung. Trong khi Tín Nguyễn quảng bá cho bộ phim Ma Xó mà cô đóng chính, sự xuất hiện của bó hoa mang tên "Tindinh" càng cho thấy sự ủng hộ của cả hai cho nhau, ai nấy đều tin rằng chuyện tình cảm của cả hai là điều không công khai thì ai cũng biết.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
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Tags

Tín Nguyễn

Đoàn Thế Vinh

TikToker

Tp.HCM

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