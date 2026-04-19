Phát hiện các nhóm thanh thiếu niên livestream cổ vũ đua xe trái phép

Ngọc Văn |

Trong đợt ra quân xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trên đường phố, Công an TP. Huế phát hiện 3 nhóm với 16 đối tượng có biểu hiện livestream cổ vũ đua xe trái phép, đồng thời xử lý hàng chục trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ nhiều phương tiện.

Ngày 19/4, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa đồng loạt triển khai ra quân tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng trên địa bàn.

Phát hiện livestream đua xe trái phép của thanh thiếu niên tại TP . Huế năm 2026 - Ảnh 1.
Phát hiện livestream đua xe trái phép của thanh thiếu niên tại TP . Huế năm 2026 - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT Công an TP. Huế kiểm tra các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển phương tiện mô tô, xe máy vào ban đêm.

Các tổ công tác tập trung tại những tuyến đường thường xuyên phát sinh vi phạm như Hùng Vương, Lê Lợi, Bà Triệu, Nguyễn Huệ, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và khu vực lân cận. Lực lượng chức năng kết hợp tuần tra công khai với hóa trang mật phục, kiểm soát cơ động và lập chốt chặn tại nhiều điểm.

Qua kiểm tra, công an phát hiện và xử lý 28 trường hợp vi phạm với tổng cộng 51 lỗi. Các lỗi chủ yếu gồm: không gương chiếu hậu, không giấy đăng ký xe , người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, thay đổi bộ phận giảm thanh, chở quá số người, không gắn biển số, vi phạm nồng độ cồn… Trong số này, có một trường hợp dương tính với ma túy.

Lực lượng chức năng đã chuyển Phòng CSGT Công an TP. Huế tạm giữ 20 xe máy, 2 xe điện và 6 giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, một nhóm 3 đối tượng có hành vi chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường một chiều, lạng lách đánh võng và cố tình tông vào rào chắn của lực lượng chức năng khi bị kiểm tra.

Trong quá trình tuần tra, công an còn phát hiện 3 nhóm với 16 đối tượng có biểu hiện livestream cổ vũ đua xe trái phép. Các trường hợp này đã bị triệu tập, tuyên truyền, lập hồ sơ và bàn giao cho công an phường nơi cư trú để quản lý, theo dõi.

Theo dõi thêm trên Xem tất cả

