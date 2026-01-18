Phát hiện cá thể khỉ đuôi lợn tại vườn, người đàn ông bắt rồi đưa đi giao nộp

Trước đó, vào sáng 12/1, trong quá trình làm vườn tại nhà, ông Trần Công Khanh (SN 1965, trú thôn 6, xã Hương Sơn) phát hiện một cá thể khỉ đuôi lợn, có trọng lượng khoảng 10 kg (tên khoa học Macaca leonina).

Đây là cá thể thuộc nhóm IIB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Trần Công Khanh bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn cho lực lượng chức năng.

Nhận thấy đây là động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ, ông Khanh đã báo cho UBND xã.

Sau đó chính quyền địa phương phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Sơn, Công an xã Hương Sơn lập biên bản bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết, sau khi tiếp nhận cá thể động vật hoang dã nói trên, vườn sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc để đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên.