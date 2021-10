Phát hiện cá mập Úc và New Guinea tiến hóa thêm chân, có thể đi săn mồi ở vùng nước nông

Thoạt nhìn, người ta thường hình dung chúng như con tắc kè đang đi dạo, hơn là một con cá thuộc loài cá mập vốn nổi danh hung tợn dưới đại dương. Christine Dudgeon, một nhà khoa học đến từ trường Đại học Queensland, Australia, cho biết: “Khả năng chịu đựng môi trường oxy thấp và đi trên vây của loài này giúp chúng có lợi thế vượt trội so với những loài giáp xác nhỏ và động vật thân mềm”. Nhóm nghiên cứu hy vọng, thông qua dự án nghiên cứu này sẽ giúp con người hiểu lý do tại sao một số loài động vật thay đổi và thích nghi theo thời gian, trong khi có những loài khác lại giữ nguyên. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, sự phát triển của loài cá mập đi bộ đang bị đe dọa do sự hủy hoại môi trường sống và việc đánh bắt quá mức.