Phát hiện bọc tiền gần 100 triệu đồng gồm 100 tờ tiền mệnh giá 50.000 won nằm chơ vơ trên xe đẩy hành lý, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài lập tức xác minh

Phát hiện bọc tiền trị giá gần 100 triệu đồng bị bỏ quên tại nhà ga T2, nữ nhân viên Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp với lực lượng an ninh nhanh chóng trao trả cho nữ hành khách Hàn Quốc ngay trong đêm.

Gần 23h ngày 12/6/2026, trong lúc tuần tra tại khu vực công cộng tầng 2 Nhà ga hành khách T2, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, chị Nguyễn Thị Tâm, nhân viên Đội Xe đẩy, phát hiện một bọc màu đen nhỏ nằm trên xe đẩy tại khu vực công cộng của nhà ga.

Ngay sau đó, chị Tâm báo cho lực lượng an ninh hàng không gần nhất. Qua kiểm tra tại phòng trực, lực lượng chức năng xác định bên trong bọc màu đen có 100 tờ tiền mệnh giá 50.000 won, tổng trị giá 5 triệu won, tương đương gần 100 triệu đồng.

Cùng thời điểm, chị Kim Hyuna, hành khách quốc tịch Hàn Quốc, trong lúc làm thủ tục lên chuyến bay về nước đã hốt hoảng phát hiện bọc tiền không còn trong túi xách. Chị vội vã quay lại nhiều khu vực để tìm kiếm và được lực lượng an ninh hướng dẫn đến phòng trực an ninh.

Tại đây, chị Kim Hyuna gặp anh Nguyễn Đình Hoàng, nhân viên Đội An ninh cơ động đang làm nhiệm vụ, cùng chị Nguyễn Thị Tâm - người đã phát hiện số tiền bị bỏ quên. Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, lực lượng an ninh đã bàn giao nguyên vẹn số tiền cho nữ hành khách theo đúng quy trình.

Nhận lại tài sản, chị Kim Hyuna xúc động gửi lời cảm ơn tới các nhân viên sân bay trước khi vội vã quay trở lại quầy làm thủ tục để kịp chuyến bay về Hàn Quốc trong đêm.

Hành động đẹp cùng tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài một lần nữa góp phần lan tỏa những giá trị trung thực, văn minh tại cửa ngõ hàng không quốc tế của Thủ đô.

(Theo Báo Quân đội nhân dân)