HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện bọc tiền gần 100 triệu đồng gồm 100 tờ tiền mệnh giá 50.000 won nằm chơ vơ trên xe đẩy hành lý, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài lập tức xác minh

Ánh Lê
|

Phát hiện bọc tiền trị giá gần 100 triệu đồng bị bỏ quên tại nhà ga T2, nữ nhân viên Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp với lực lượng an ninh nhanh chóng trao trả cho nữ hành khách Hàn Quốc ngay trong đêm.

Phát hiện bọc tiền gần 100 triệu đồng gồm 100 tờ tiền mệnh giá 50.000 won nằm chơ vơ trên xe đẩy hành lý, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài lập tức xác minh - Ảnh 1.

Gần 23h ngày 12/6/2026, trong lúc tuần tra tại khu vực công cộng tầng 2 Nhà ga hành khách T2, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, chị Nguyễn Thị Tâm, nhân viên Đội Xe đẩy, phát hiện một bọc màu đen nhỏ nằm trên xe đẩy tại khu vực công cộng của nhà ga.

Ngay sau đó, chị Tâm báo cho lực lượng an ninh hàng không gần nhất. Qua kiểm tra tại phòng trực, lực lượng chức năng xác định bên trong bọc màu đen có 100 tờ tiền mệnh giá 50.000 won, tổng trị giá 5 triệu won, tương đương gần 100 triệu đồng.

Cùng thời điểm, chị Kim Hyuna, hành khách quốc tịch Hàn Quốc, trong lúc làm thủ tục lên chuyến bay về nước đã hốt hoảng phát hiện bọc tiền không còn trong túi xách. Chị vội vã quay lại nhiều khu vực để tìm kiếm và được lực lượng an ninh hướng dẫn đến phòng trực an ninh.

Tại đây, chị Kim Hyuna gặp anh Nguyễn Đình Hoàng, nhân viên Đội An ninh cơ động đang làm nhiệm vụ, cùng chị Nguyễn Thị Tâm - người đã phát hiện số tiền bị bỏ quên. Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, lực lượng an ninh đã  bàn giao nguyên vẹn số tiền cho nữ hành khách theo đúng quy trình.

Nhận lại tài sản, chị Kim Hyuna xúc động gửi lời cảm ơn tới các nhân viên sân bay trước khi vội vã quay trở lại quầy làm thủ tục để kịp chuyến bay về Hàn Quốc trong đêm.

Hành động đẹp cùng tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài một lần nữa góp phần lan tỏa những giá trị trung thực, văn minh tại cửa ngõ hàng không quốc tế của Thủ đô.

(Theo Báo Quân đội nhân dân)

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại