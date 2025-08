Phát hiện bí mật khủng bên trong 7 tủ cấp đông ở Nghệ An, Công an lập tức yêu cầu mang đi tiêu huỷ

Mới đây, theo thông tin từ Công an xã Hợp Minh (Nghệ An) cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn xã Hợp Minh nói riêng xuất hiện tình trạng lợn chết do mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi hoặc chết chưa rõ nguyên nhân.

Tuy nhiên nhiều hộ chăn nuôi không thực hiện việc báo cáo, tiêu hủy theo quy định mà lén lút giết mổ, mua bán, hoặc vứt xác động vật có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh ra môi trường.

Một hộ dân tàng trữ gần 1 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc trong 7 tủ cấp đông chưa kịp đưa đi tiêu thụ.

Ngày 5/8 vừa qua,Công an xã Hợp Minh đã kịp thời phát hiện bà N.T.H, trú tại xóm Phan Thanh (xã Long Thành cũ), xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An đang tàng trữ gần 1 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc trong 7 tủ cấp đông chưa kịp đưa đi tiêu thụ.

Công an xã đã phối hợp UBND xã Hợp Minh lấy mẫu xét nghiệm, xác định toàn bộ số thịt lợn trên là lợn bệnh, yêu cầu mang đi tiêu hủy theo quy định. Hiện Công an xã đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cận cảnh gần 1 tấn thịt lợn bệnh bên trong các tủ đông

Công an xã đề nghị cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức trong việc phòng, chống dịch bệnh trên động vật. Không giết mổ, mua bán động vật chết, động vật có dấu hiệu mắc bệnh, vứt xác động vật ra môi trường. Nếu phát hiện vật nuôi bị dịch bệnh, chết không rõ nguyên nhân cần thông báo ngay cho BCH xóm và các cơ quan chức năng để có biện pháp tổ chức tiêu hủy theo quy định.

Công an xã sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, tiếp nhận phản ánh của nhân dân trên địa bàn, nếu phát hiện hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh sẽ kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật.