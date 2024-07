Phát hiện bí mật động trời bên trong áo ngực của "hotgirl" lén lút từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 18/7, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cho biết vừa phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Bến Cầu; Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài; Đồn công an Mộc Bài; Công an xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu (Tây Ninh) bắt giữ Nguyễn Thị Phương (SN 1987, ngụ TP.HCM) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, báo Dân Việt đưa tin.

Trước đó, chiều 17/7, tại khu vực biên giới gần cột mốc 170/3 thuộc xã Lợi Thuận, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Phương khi cô ta đang từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Phương và tang vật. Ảnh: Báo CA TP.HCM

Trong quá trình kiểm tra, họ tìm thấy nhiều gói nilon chứa ma túy được giấu trong áo ngực của Phương. Hơn nữa, trong hành lý gồm có vali và túi xách, các bịch ma túy dạng lỏng cũng được tìm thấy.

Báo Pháp luật TP.HCM trích lời khai của Phương cho biết mua số ma túy trị giá 1.500 USD từ một người đàn ông tên là Mười ở Campuchia.

Sau đó, cô ta đã giấu chúng trong vali, túi xách và áo ngực tại một khách sạn ở Phnom Penh trước khi cố gắng vận chuyển chúng về Việt Nam để bán kiếm lời nhưng không thành khi bị lực lượng chức năng phát hiện.

Hiện số ma túy trên đang được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh kiểm đếm để xử lý theo quy định của pháp luật.

