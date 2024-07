Phát hiện bầu khí quyển hiếm có xung quanh hành tinh địa ngục

Ngoại hành tinh HD 189733 b quay quanh ngôi sao chủ của nó gần hơn 13 lần so với quỹ đạo của Sao Thủy quanh Mặt trời. (Ảnh: Roberto Molar Candanosa/Đại học Johns Hopkins)

Dữ liệu mới từ Kính thiên văn James Webb (JWST) tiết lộ rằng, hành tinh "Sao Mộc nóng" giống địa ngục nằm khá gần Trái đất có thể có mùi như trứng thối nếu chúng ta thực hiện chuyến đi đến đó .

HD 189733 b là một hành tinh khí khổng lồ nằm cách xa khoảng 64 năm ánh sáng trong chòm sao Vulpecula. Nó quay cực kỳ gần ngôi sao chủ của nó, gần hơn khoảng 13 lần so với quỹ đạo của Sao Thủy quanh Mặt trời và hoàn thành một quỹ đạo sau mỗi hai ngày. Do đó, bề mặt của ngoại hành tinh này có thể đạt tới nhiệt độ nóng bỏng 925 độ C, đủ nóng để làm tan chảy một số loại đá thành magma.

Các quan sát trước đây cho thấy, ngoại hành tinh này có khả năng gây mưa thủy tinh nóng chảy, có thể bị thổi bay sang một bên bởi những cơn gió có tốc độ lên tới 800 km/giờ, nhanh hơn khoảng ba lần so với cơn bão cấp 5 trên Trái Đất.

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature, các nhà nghiên cứu đã hướng JWST về phía HD 189733 b để tìm hiểu thêm về thế giới ngoài hành tinh độc đáo này. Ngoài việc đo lượng carbon dioxide, oxy, nước và kim loại nặng trong bầu khí quyển của ngoại hành tinh này, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng nó chứa hydro sunfua - một loại khí không màu độc hại và dễ cháy do vật chất hữu cơ phân hủy và núi lửa trên Trái đất thải ra, có mùi giống như trứng thối.

Khí hydro sunfua , dấu hiệu của sự sống ngoài hành tinh

Các nhà nghiên cứu trước đây đã nghi ngờ rằng, hydro sunfua có thể được tìm thấy trên các hành tinh khí khổng lồ xa xôi vì bầu khí quyển của Sao Mộc và Sao Thiên Vương chứa cùng một loại phân tử. Tuy nhiên, khí hiếm khi được phát hiện bên ngoài hệ mặt trời ngoại trừ một lượng nhỏ trong môi trường liên sao hoặc không gian giữa các ngôi sao.

Tác giả chính của nghiên cứu, Guangwei Fu, một nhà vật lý thiên văn tại Đại học Johns Hopkins ở Maryland, cho biết việc phát hiện ra hydro sunfua trên HD 189733 b là bước đệm quan trọng để tìm ra phân tử này trên các hành tinh khác và hiểu rõ hơn về cách hình thành các loại hành tinh khác nhau.

Sự hiện diện của hydro sunfua rất quan trọng vì nó cho thấy ngoại hành tinh này chứa lưu huỳnh, một nguyên tố quan trọng để tạo nên các phân tử phức tạp hơn. Lưu huỳnh cũng là một nguyên tố chính đối với hầu hết các dạng sống trên Trái Đất.

Trong trường hợp này, HD 189733 b rất khó có thể chứa sự sống ngoài Trái Đất vì nhiệt độ và điều kiện thời tiết khắc nghiệt của nó. Tuy nhiên, việc tìm thấy khí này trên các thế giới xa xôi bên ngoài hệ mặt trời có thể làm tăng khả năng tồn tại một ngoại hành tinh tương tự duy trì sự sống ngoài hành tinh.

Các nhà khoa học cũng tin rằng nếu JWST được đặt ở phía bên kia của Dải Ngân Hà, nó sẽ có thể phát hiện ra dấu hiệu sự sống trên Trái Đất.