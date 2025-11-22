Một loại ăng ten CRPA 16 phần tử loại mới đã được phát hiện trong bom dẫn đường UMPB-5R của Nga.

Thông tin này được ông Sergey "Flash" Beskrestnov - một chuyên gia và cố vấn trong lĩnh vực công nghệ vô tuyến quân sự, đưa tin.

Không giống như Shahed-136 sử dụng ăng ten Trung Quốc, thiết bị này là sản phẩm của Nga. Vẻ ngoài đặc biệt cho thấy nỗ lực lớn của các kỹ sư Nga trong việc tăng cường khả năng chống nhiễu của đạn dược dẫn đường.

Thông tin về sự tồn tại của những ăng ten như vậy đã được tình báo Ukraine phát hiện từ rất sớm, nhưng việc xác nhận sử dụng chúng chỉ mới xuất hiện gần đây.

Bản thân UMPB-5R là một loại bom dẫn đường tích hợp thêm động cơ phản lực phụ trợ, có khả năng di chuyển quãng đường 100 - 150 km nhờ động cơ dân dụng mua từ Trung Quốc.

Ăng ten CRPA mới của Nga với 16 thành phần đã được tìm thấy trong bom lượn tầm xa UMPB-5R.

Việc tăng số lượng thành phần trong ăng ten cho thấy thiết bị tác chiến điện tử của Ukraine thực sự đang ảnh hưởng đến vũ khí của Nga. Đồng thời, các kỹ sư quân sự của Kyiv đang cố gắng bù đắp tác động này bằng cách cải thiện hệ thống dẫn đường.

Để chống lại khí tài tác chiến điện tử của Ukraine một cách hiệu quả, cần phải tăng cường số lượng nguồn chống nhiễu, bao gồm cả hệ thống ăng ten tròn và tổ hợp định hướng.

Đây là cuộc chiến giữa khiên và giáo cực kỳ khốc liệt, trong đó trình độ chế tạo khí tài gây nhiễu cũng như chống nhiễu của hai bên đóng vai trò quyết định.