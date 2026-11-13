Phát hiện Alice Huang có liên quan đến đối thủ lớn nhất của Nvidia tại Trung Quốc?

Một mạng lưới doanh nghiệp phức tạp đang đặt Alice Huang, người được cho là có quan hệ tình cảm với cựu CEO Nvidia Jensen Huang, vào mối liên hệ với Huawei. Đáng chú ý, bà từng có lợi ích tại các doanh nghiệp liên quan đến cả hai phía.

Hai mạng lưới doanh nghiệp cùng dẫn về Alice Huang

Một cuộc điều tra của CNBC, dựa trên tài liệu doanh nghiệp Trung Quốc và kết quả nghiên cứu của công ty tình báo tư nhân Tesari, vừa hé lộ những mối liên hệ kinh doanh đáng chú ý giữa Alice Huang và Huawei – đối thủ cạnh tranh lớn của Nvidia tại thị trường Trung Quốc.

Theo các tài liệu được CNBC xem xét, Alice Huang, tên tiếng Trung là Huang Le, từng có lợi ích trong hai mạng lưới doanh nghiệp khác nhau. Một mạng lưới có liên quan đến hoạt động cung ứng chip Nvidia cho các doanh nghiệp Trung Quốc, trong khi mạng lưới còn lại dẫn tới một trung tâm dữ liệu có Huawei Cloud là khách hàng chủ chốt.

Điểm đáng chú ý là cả hai mạng lưới đều có chung một đầu mối là Alice Huang.

Ở nhánh thứ nhất, câu chuyện bắt đầu từ Osmanthus – một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điện toán đám mây từng thuộc sở hữu của Alice Huang. Năm 2019, bà bán công ty này cho 7Road, một doanh nghiệp trò chơi điện tử Trung Quốc.

Đến năm 2023, một công ty con của 7Road tại Singapore được tách ra thành Megaspeed. Doanh nghiệp này sau đó trở thành một khách hàng quan trọng của Nvidia, tham gia hỗ trợ hoạt động cung ứng chip của hãng tới các công ty Trung Quốc.

Theo thông tin từ The Information được CNBC dẫn lại, Megaspeed đã hỗ trợ các lô hàng chip Nvidia có tổng giá trị ít nhất 7,5 tỷ USD tới những doanh nghiệp Trung Quốc.

Như vậy, thông qua thương vụ bán Osmanthus cho 7Road, Alice Huang có một mối liên hệ kinh doanh từ trước với mạng lưới doanh nghiệp sau này gắn với hoạt động phân phối chip Nvidia tại Trung Quốc.

Mối liên hệ với Huawei nằm ở một nhánh doanh nghiệp khác, bắt đầu từ Shanghai Hexi – công ty tài chính chuyên đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và trung tâm dữ liệu.

Theo tài liệu do Tesari tổng hợp, Alice Huang đã trở thành đồng chủ sở hữu Hexi từ năm 2016 và từng giữ vị trí điều hành tại doanh nghiệp này.

Năm 2021, Hexi mua 27% cổ phần của Shanghai Century Longteng, một công ty phát triển trung tâm dữ liệu. Khoản đầu tư này được duy trì đến năm 2024, trước khi Hexi thoái vốn.

Đáng chú ý, Century Longteng sở hữu 50,1% cổ phần tại Shenzhen Yifeng Technology, một cơ sở trung tâm dữ liệu đặt tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Theo điều tra của CNBC, khách hàng chủ chốt của trung tâm dữ liệu này là Huawei Cloud, đơn vị cung cấp dịch vụ điện toán đám mây thuộc Huawei Technologies.

Không chỉ có lợi ích thông qua khoản đầu tư vào Century Longteng, Hexi còn đứng ra bảo lãnh các khoản vay cần thiết để tài trợ cho trung tâm dữ liệu tại Thâm Quyến.

Điều này đặt Alice Huang vào mối liên hệ với một cơ sở hạ tầng cung cấp năng lực tính toán cho Huawei, thông qua khoản đầu tư và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà bà đồng sở hữu.

Chồng Alice Huang cũng xuất hiện trong mạng lưới doanh nghiệp

Một nhân vật khác đáng chú ý trong chuỗi quan hệ này là Kang Wei, chồng của Alice Huang và cũng là người sáng lập Shanghai Hexi.

Theo CNBC, năm 2022, Kang Wei trở thành lãnh đạo tại Century Longteng. Ông cũng tham dự sự kiện ký kết thỏa thuận giữa doanh nghiệp này và Huawei.

Dù Hexi đã thoái vốn khỏi Century Longteng vào năm 2024, những cá nhân trong mạng lưới kinh doanh của Alice Huang vẫn được cho là còn liên quan đến trung tâm dữ liệu tại Thâm Quyến.

Một chi tiết khác được CNBC đề cập là công ty sở hữu phần lớn trung tâm dữ liệu Shenzhen Yifeng đã bắt đầu mua GPU Nvidia từ năm 2023. Tuy nhiên, hiện chưa rõ trung tâm dữ liệu này có thực sự được trang bị GPU Nvidia hay không, cũng như liệu những con chip đó có được sử dụng để cung cấp dịch vụ tính toán cho Huawei Cloud hay không.

Mối liên hệ xuất hiện cùng thời điểm Alice Huang được nhìn thấy cạnh Jensen Huang

Những phát hiện về Huawei càng thu hút sự chú ý khi đặt trong bối cảnh mối quan hệ giữa Alice Huang và Jensen Huang, người vừa rời vị trí CEO Nvidia.

Theo CNBC, hai người lần đầu được ghi nhận xuất hiện công khai cùng nhau vào tháng 12/2023. Một bức ảnh chụp tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào tháng 6/2024 cũng ghi lại hình ảnh Jensen Huang đi cùng một phụ nữ được nguồn tin của Reuters xác nhận là Alice Huang.

Jensen Huang đã thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân, song thời điểm chính xác bắt đầu mối quan hệ với Alice Huang vẫn chưa được xác định.

Đáng chú ý, theo CNBC, những doanh nghiệp trong mạng lưới của Alice Huang đã có liên hệ với hoạt động cung cấp năng lực tính toán cho Huawei vào khoảng thời gian hai người bắt đầu xuất hiện công khai cùng nhau.

Năm 2024, Nvidia lần đầu xác định Huawei là một trong những đối thủ cạnh tranh hàng đầu của hãng trong hồ sơ công bố doanh nghiệp. Cạnh tranh không chỉ giới hạn ở chip trí tuệ nhân tạo mà còn bao gồm bộ xử lý đồ họa (GPU), bộ xử lý trung tâm (CPU) và chip mạng.

Theo Brian Andersen, Phó Chủ tịch Tesari phụ trách các ứng dụng an ninh quốc gia, những hoạt động được phát hiện thông qua mạng lưới của Alice Huang cần được xem xét trong một cuộc điều tra về an ninh quốc gia và kiểm soát phổ biến công nghệ.

Ông cho rằng nếu cơ quan chức năng Mỹ tìm thấy bằng chứng về việc chuyển giao thiết bị thuộc diện kiểm soát cho Huawei mà không được cấp phép, các hành vi liên quan có thể đối mặt với những cáo buộc về vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu, âm mưu vi phạm pháp luật hoặc buôn lậu.

Nvidia và Huawei không phản hồi yêu cầu bình luận của CNBC. Jensen Huang cũng không phản hồi cuộc gọi để lại lời nhắn, trong khi Alice Huang chưa thể liên hệ được.