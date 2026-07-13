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Phát hiện 94 triệu m³ cát được đổ xuống đáy vịnh: Siêu dự án 560 ha lộ diện, không cần dùng đến thép hay bê tông

Như Quỳnh
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Điểm đặc biệt của Palm Jumeirah nằm ở phương pháp xây dựng. Toàn bộ phần nền của hòn đảo được tạo thành từ cát và đá tự nhiên, không sử dụng bê tông hay thép.

Phát hiện 94 triệu m³ cát xây dựng Palm Jumeirah mà không cần bê tông hay thép - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Từ 94 triệu m³ cát được nạo vét dưới đáy Vịnh Ba Tư, Dubai đã xây dựng Palm Jumeirah – hòn đảo nhân tạo hình cây cọ nổi tiếng thế giới – mà không sử dụng bê tông hay thép trong phần tạo nền. Dự án không chỉ mở rộng thêm 56 km đường bờ biển mà còn góp phần định hình Dubai trở thành trung tâm du lịch và bất động sản hạng sang.

Thay vì lựa chọn hình dạng thông thường, Dubai xây dựng hòn đảo theo hình cây cọ – biểu tượng gắn liền với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Thiết kế này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn giúp tối đa hóa diện tích tiếp giáp mặt nước trên một không gian tương đối nhỏ.

Palm Jumeirah có diện tích khoảng 560 ha, gồm một thân chính, 17 nhánh và một đê chắn sóng hình lưỡi liềm bao quanh. Cấu trúc này giúp bổ sung thêm khoảng 56 km đường bờ biển mới cho Dubai, tạo quỹ đất cho các khu dân cư, khách sạn và khu nghỉ dưỡng ven biển.

Điểm đặc biệt của Palm Jumeirah nằm ở phương pháp xây dựng. Toàn bộ phần nền của hòn đảo được tạo thành từ cát và đá tự nhiên, không sử dụng bê tông hay thép.

Hai doanh nghiệp nạo vét châu Âu là Van Oord và Jan De Nul đã hút khoảng 94 triệu m³ cát từ đáy Vịnh Ba Tư rồi bơm lên vị trí xây dựng bằng kỹ thuật "phun cầu vồng" (rainbowing). Quá trình này được kiểm soát bằng hệ thống định vị GPS nhằm đảm bảo độ chính xác của hình dạng đảo.

Để bảo vệ công trình trước tác động của sóng biển, khoảng 7 triệu tấn đá từ dãy núi Hajar được vận chuyển tới để xây dựng đê chắn sóng dài khoảng 11 km bao quanh đảo.

Theo AZoBuild, trước khi khởi công, hơn 100 nghiên cứu đã được thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố về địa chất, hải dương học, giao thông và hạ tầng, đồng thời các chuyên gia độc lập theo dõi điều kiện môi trường biển trong suốt quá trình thi công.

Sau khi hoàn thành phần nền, Dubai tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng để biến Palm Jumeirah thành một khu đô thị hoàn chỉnh.

Đảo được trang bị hệ thống điện, nước và tiện ích ngầm, nhà máy khử muối, hệ thống thoát nước chân không cùng tuyến tàu điện một ray dài 5,4 km – được xem là tuyến monorail đầu tiên tại Trung Đông – kết nối Gateway Towers với khu nghỉ dưỡng Atlantis The Palm.

Bên cạnh đó, một đường hầm dài 1,4 km nằm ở độ sâu khoảng 25 m dưới mực nước biển giúp kết nối các nhánh của đảo với khu vực trung tâm.

Theo quy hoạch, phần thân cây tập trung các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại và nhà hàng; 17 nhánh là nơi xây dựng các biệt thự ven biển; còn vòng cung ngoài cùng bố trí các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Theo AZoBuild, khoảng 4.500 căn biệt thự đầu tiên được bán hết trong chưa đầy ba ngày. Trước đó, khoảng 4.000 căn hộ cũng đã được giao dịch chỉ trong 72 giờ khi dự án bắt đầu mở bán.

Đến năm 2022, Palm Jumeirah là nơi sinh sống của cư dân đến từ hơn 70 quốc gia, đồng thời trở thành địa điểm tập trung nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng và điểm tham quan nổi tiếng như Atlantis The Palm hay công viên nước Aquaventure.

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