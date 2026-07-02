Phát hiện 770 tấn cọc thép khổng lồ bị cắm sâu xuống đáy biển, siêu công trình 2.380 tỷ đồng dần lộ diện

Khoảng 770 tấn cọc thép hình ống đã được đóng xuống đáy biển nhằm tạo nên dự án cầu cảng quan trọng.

Dự án mở rộng cầu cảng của nhà ga Tesc tại cảng São Francisco do Sul (bang Santa Catarina, Brazil) đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng công việc sau khi kết thúc giai đoạn thi công móng ngoài khơi. Khi hoàn thành vào tháng 10 tới, công trình được kỳ vọng sẽ giúp nhà ga tăng gấp đôi năng lực tiếp nhận tàu và phục vụ đồng thời hai tàu hàng.

Theo thông tin từ Tesc, hạng mục vừa hoàn thành là công tác đóng cọc thép xuống biển – giai đoạn được đánh giá phức tạp nhất của dự án do phải triển khai ngoài khơi trong khi hoạt động khai thác cảng vẫn diễn ra bình thường.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu real Brazil (tương đương gần 500 tỷ đồng), là bước đầu tiên trong kế hoạch hiện đại hóa và mở rộng năng lực khai thác của nhà ga cảng.

Để hoàn thành phần móng, khoảng 770 tấn cọc thép hình ống đã được sử dụng. Toàn bộ vật liệu do ArcelorMittal Projects cung cấp, với thiết kế phù hợp để chịu được điều kiện môi trường biển và nước mặn.

Sau khi hoàn thành phần móng, dự án sẽ bước sang các hạng mục tiếp theo gồm thi công kết cấu thượng tầng, đổ bê tông mặt cầu cảng, mở rộng hệ thống băng tải và lắp đặt các thiết bị khai thác.

Theo kế hoạch, cầu cảng mới sẽ cho phép hai tàu cập bến cùng lúc thay vì chỉ một tàu như hiện nay. Cùng với dự án nạo vét luồng hàng hải tại vịnh Babitonga, công trình sẽ tạo điều kiện để cảng tiếp nhận các tàu có tải trọng lớn hơn, qua đó nâng cao năng lực khai thác hàng hóa.

Ông Giliano Costa, Giám đốc các dự án chiến lược của ME Solaris – cổ đông kiểm soát Tesc – cho biết việc triển khai một dự án ngoài khơi trong khi cảng vẫn duy trì hoạt động thường xuyên là thách thức kỹ thuật lớn nhất.

Theo ông, toàn bộ giai đoạn đóng cọc đã được hoàn thành mà không làm gián đoạn hoạt động cập và rời cảng của các tàu hàng. Điều này giúp nhà ga duy trì hoạt động kinh doanh và giảm thiểu tác động tài chính trong suốt quá trình thi công.

Tesc hiện là một trong những cảng chuyên xử lý nhiều loại hàng hóa tại miền nam Brazil, bao gồm ngũ cốc, phân bón, thép, hàng rời và hàng siêu trường, siêu trọng. Việc mở rộng cầu cảng được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể năng lực tiếp nhận tàu và tăng hiệu quả khai thác của nhà ga.

Song song với dự án trị giá 100 triệu R$, Tesc cũng đang chuẩn bị triển khai giai đoạn hai của kế hoạch mở rộng. Dự án này hiện trong quá trình hoàn tất thủ tục cấp phép môi trường, với tổng vốn đầu tư dự kiến vượt 500 triệu R$ (tương đương 2.380 tỷ đồng).

Theo kế hoạch, giai đoạn tiếp theo sẽ bao gồm xây dựng thêm một nhà kho mới, hai silo chứa hàng và ba bến tiếp nhận xe ben nhằm nâng cao năng lực lưu trữ và bốc dỡ hàng hóa.

Giới chuyên môn đánh giá việc hoàn thành giai đoạn móng đúng tiến độ, đồng thời vẫn duy trì hoạt động khai thác liên tục, là cột mốc quan trọng đối với dự án. Khi đi vào vận hành, cầu cảng mở rộng sẽ góp phần nâng cao năng lực logistics của cảng São Francisco do Sul, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận các tàu hàng cỡ lớn và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực miền nam Brazil.

Khánh Vy