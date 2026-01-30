Phát hiện 629.000 kg vàng ẩn trong bãi thải

Theo The Times of India, Ấn Độ đã hoàn thiện công nghệ chi phí thấp được phát triển vài năm trước để chiết xuất vàng từ rác điện tử và hiện đang dẫn trước các nước khác. Úc, Mỹ và Trung Quốc cũng đang tham gia cuộc đua thu hồi vàng từ điện thoại di động bỏ, máy tính, máy tính bỏ túi và đầu DVD đã bị loại bỏ.

Theo các chuyên gia, 6,29 lakh kg (629 tấn) vàng trị giá khoảng 1,6 crore rupee đang ẩn trong 1,85 triệu tấn phế liệu điện tử được sinh ra ở Ấn Độ mỗi năm. Lượng rác điện tử này đang tăng khoảng 30% mỗi năm. Một tấn phế liệu điện thoại di động có thể thu được 340 gram vàng.

Phòng Thí nghiệm Luyện kim Quốc gia (NML) ở Jamshedpur đã trình diễn công nghệ “vàng từ phế liệu điện tử” tại Đại hội Khoa học Ấn Độ lần thứ 104 đang diễn ra ở Tirupati. NML là một phần của Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Ấn Độ (CSIR). Một nhà khoa học cấp cao tại gian hàng CSIR nói với Times of India rằng từ rác điện tử, vốn độc hại cho môi trường, có thể chiết xuất các kim loại quý có giá trị cao như vàng và bạc.

Ngoài ra, các nguyên tố khác như chì, bạch kim (platinum), rhodium, iridium và ruthenium cũng có thể được chiết xuất. Các kim loại cơ bản như niken, sắt, đồng, nhôm, strontium và kẽm cũng có thể được thu hồi.

Rác điện tử cũng chứa các nguyên tố có hại như indium, arsenic, chì, thủy ngân, beryllium, cadmium và antimony. Tổng cộng, rác điện tử gồm 66% kim loại có thể phục hồi và tái sử dụng thương mại. Cơ hội thu hồi khoảng 80% giá trị kim loại có thể thu được từ phế liệu điện tử, theo các chuyên gia.

NML đã hoàn thiện công nghệ này và chuyển giao nó cho hai công ty tư nhân để khai thác thương mại. Theo một ấn phẩm của NML, quy trình thủy luyện (hydrometallurgical) không gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường, nó không tạo ra ô nhiễm và không sinh ra chất thải. Công nghệ này cho phép thu hồi vàng từ bảng mạch in (PCB) của điện thoại di động và phế liệu từ các thiết bị y tế, viễn thông với tỷ suất hoàn vốn khoảng 50%.

Các chuyên gia ước tính giá trị vàng có thể thu hồi từ phế liệu điện tử hàng năm ở Ấn Độ tương đương khoảng 9% ngân sách liên bang. Lượng vàng có thể thu hồi từ phế liệu điện tử dao động từ 20 phần triệu (ppm) đến 2.000 ppm đối với vàng, và từ 200 ppm đến 2.000 ppm đối với bạc. Trong đó, một điện thoại di động chứa khoảng 350 ppm vàng, bảng mạch tivi 20 ppm, bảng mạch máy tính 250 ppm và máy tính bỏ túi 50 ppm.

Ngoài ra, chuyên gia còn dự báo các thiết bị trên thế giới bị bỏ đi sẽ tạo ra một lượng vàng lớn. Cụ thể, Theo The Register, việc Apple phát hành iOS 26 có thể khiến khoảng 75 triệu chiếc iPhone trở nên lỗi thời, tạo ra hơn 1,2 triệu kilôgam rác thải điện tử trên toàn cầu, theo một nghiên cứu mới. Phiên bản lớn tiếp theo của hệ điều hành di động từ Cupertino dự kiến sẽ được phát hành trong tháng này sau khi được công bố tại WWDC hồi tháng Sáu.

Điều này sẽ ảnh hưởng tới những người đang sử dụng các thiết bị iPhone XR, XS và XS Max vốn sẽ bị loại khỏi danh sách cập nhật, theo công ty xử lý chất thải Business Waste. Mặc dù một số chủ sở hữu sẽ tiếp tục sử dụng, nhưng thiết bị sẽ dần trở nên lỗi thời và nhiều người dùng có thể chọn nâng cấp lên mẫu mới, góp phần làm gia tăng khối lượng rác thải điện tử.

Business Waste quan tâm hơn đến lượng vật liệu có thể thu hồi từ việc tái chế các điện thoại cũ này. Họ ước tính giá trị số vật liệu đó lên tới hơn 271 triệu bảng Anh (tương đương 363 triệu USD, khoảng 9.500 tỷ đồng).

Theo tính toán, 75 triệu thiết bị này chứa hơn 1,2 triệu kg đồng, 1,23 triệu kg palladium và 2.569 kg vàng. Vàng là thành phần có giá trị nhất, có thể trị giá hơn 200 triệu bảng Anh (tương đương 268 triệu USD, 7.000 tỷ đồng).

Theo công ty này, lựa chọn tốt nhất cho các thiết bị cũ không còn được hỗ trợ là đem tái chế, thay vì để chúng kết thúc trong các bãi rác. “Rác thải điện tử là dòng chất thải rắn phát triển nhanh nhất thế giới, với hơn 50 triệu tấn được tạo ra mỗi năm trên toàn cầu”, Graham Matthews của Business Waste cho biết.