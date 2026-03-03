Phát hiện 6 lần giao dịch tổng cộng 18 triệu đồng từ tài khoản MB, Công an khởi tố thanh niên SN 2008

Nguyễn.Q.H tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, đơn vị đã tiếp tục phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một trường hợp trú tại xã Tam Nông về hành vi “Đánh bạc” theo quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 31/12/2025, Công an xã Tam Nông phát hiện Nguyễn.Q.H (sinh năm 2008, trú tại khu 14, xã Tam Nông) có biểu hiện tham gia đánh bạc trên không gian mạng.

Lực lượng Công an sau đó đã mời đối tượng đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, Nguyễn.Q.H khai nhận tham gia đánh bạc trực tuyến thông qua ứng dụng “Now888” có địa chỉ truy cập “https://m.v888now.xxx”. Đối tượng sử dụng tài khoản Ngân hàng Quân đội (MB) mang tên Nguyễn.Q.H để thực hiện việc nạp tiền và rút tiền khi tham gia chơi.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, trong khoảng thời gian từ 11 giờ 15 phút đến 11 giờ 57 phút ngày 31/12/2025, H. đã thực hiện 6 lần nạp tiền vào ứng dụng trên với tổng số tiền 18 triệu đồng để tham gia đánh bạc và thua toàn bộ số tiền này.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn.Q.H về tội “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vụ việc là lời cảnh báo về hệ lụy của hoạt động đánh bạc trên không gian mạng, nhất là đối với thanh thiếu niên.

Cơ quan Công an nhấn mạnh, các trang web, ứng dụng đánh bạc thường sử dụng nhiều hình thức quảng cáo với nội dung hấp dẫn, hứa hẹn lợi nhuận cao nhằm thu hút người tham gia. Tuy nhiên, đây thực chất là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến hậu quả về kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Để góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức, đặc biệt là trên không gian mạng.

Khi phát hiện các trang web, ứng dụng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc hoặc các hành vi vi phạm pháp luật liên quan, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.