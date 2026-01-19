Phát hiện 500 người chuyển khoản tổng cộng 3 tỷ đồng vào phiên livestream của 6 thanh niên SN 1998-2004: Công an dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Mới đây, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lần theo dấu vết, triệt phá ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng của gần 500 bị hại trên cả nước.



Ổ nhóm này đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Ảnh: Báo điện tử tỉnh Hà Tĩnh

Lợi dụng sự phát triển mạnh của mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo liên tục dựng lên những kịch bản tinh vi, đánh trúng tâm lý ham trúng thưởng của người dân. Một thủ đoạn đang “nở rộ” thời gian gần đây là livestream “cào vé số may mắn”, hứa hẹn trúng thưởng lớn.

Từ các đơn trình báo trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kiên trì xác minh, lần theo dấu vết trên không gian mạng, phối hợp triệt phá ổ nhóm lừa đảo quy mô lớn tại tỉnh Lào Cai, chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng của gần 500 bị hại.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối tượng Lê Xuân Phước. Ảnh: Báo điện tử tỉnh Hà Tĩnh

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 12/2025, Lê Xuân Phước (SN 1991, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo. Phước chuẩn bị hàng loạt công cụ phục vụ phạm tội như: trang Facebook livestream cào thẻ, điện thoại, máy tính, thẻ cào viễn thông, nhiều tài khoản Facebook ảo và ứng dụng ngân hàng MB giả hiển thị số dư “khủng” để tạo lòng tin cho người xem.

Dưới sự chỉ đạo của Phước, 6 đối tượng khác gồm: Vương Thị Mầu (SN 1998), La Trung Tuyến (SN 1997), Vương Văn Thượng (SN 2003), Lý Thị Mai (SN 2004), Hoàng Thị Ngọc Duyễn (SN 2000) và Hoàng Thị Nâng (SN 1999), đều trú tại thôn Át Thượng, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai, được phân công trực tiếp livestream, tạo tương tác giả, hướng dẫn người chơi chuyển tiền và quản lý các tài khoản nhận tiền.

Nhóm này thường xuyên dàn dựng các tình huống “trúng thưởng lớn” ngay trên livestream để tạo hiệu ứng tâm lý đám đông. Với người mua gói nhỏ, các đối tượng cho trúng ít hoặc hoàn tiền nhằm tạo uy tín. Khi nạn nhân tin tưởng, tiếp tục mua các “combo” giá trị cao, chúng yêu cầu chuyển thêm tiền để “bảo hành, nhận thưởng”, sau đó sử dụng ứng dụng ngân hàng giả để tạo cảnh chuyển khoản thành công rồi cắt liên lạc.

Hành trình phá án bắt đầu từ những vụ việc tưởng chừng nhỏ lẻ tại Hà Tĩnh. Dù số tiền mỗi vụ không lớn nhưng thủ đoạn giống nhau, các trang livestream liên tục thay đổi tên gọi, tài khoản nhận tiền khác nhau. Từ những dấu hiệu bất thường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, phối hợp công an các địa phương bóc tách từng mắt xích trong đường dây.

Mở rộng điều tra xác định, với cùng thủ đoạn, ổ nhóm này đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Riêng trong ngày 2/1/2026, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo đối với người dân Hà Tĩnh, có nạn nhân bị chiếm đoạt từ vài triệu đến gần 100 triệu đồng.

Việc triệt phá thành công ổ nhóm livestream lừa đảo thể hiện quyết tâm, bản lĩnh của lực lượng Công an Hà Tĩnh trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Đồng thời đây cũng là lời cảnh báo tới người dân trước các chiêu trò trúng thưởng, cào thẻ, đầu tư lợi nhuận cao trên mạng xã hội. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền cho các tài khoản lạ và kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

