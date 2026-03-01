HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện 5 cô gái trẻ dương tính với ma túy lúc rạng sáng

CA LINH |

Từ tin báo của người dân, công an phường ở Cần Thơ kiểm tra một căn nhà trong khu dân cư thì thu giữ nhiều tang vật nghi liên quan đến ma túy.

Ngày 1-3, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, Công an phường Hưng Phú vừa triệt phá tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, trong đó có 5 cô gái trẻ.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 28-2, Công an phường Hưng Phú tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một nhóm đối tượng tụ tập đông người tại nhà số 104 (đường B12, Khu Dân cư Hưng Phú) có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phát hiện 5 cô gái trẻ dương tính với ma túy tại Cần Thơ trong năm 2026 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Ban Chỉ huy Công an phường Hưng Phú đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng đến kiểm tra địa điểm nêu trên.

Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, lực lượng phát hiện 10 đối tượng (gồm 5 nam và 5 nữ) đang tụ tập trong phòng kín, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 đĩa sứ hình tròn, trên lòng đĩa đựng 1 thẻ ngân hàng, 1 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng được cuộn tròn và các hạt tinh thể màu trắng; 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng; 1 túi nilon chứa các viên nén màu xanh lam; 12 điện thoại di động, cùng một số tang vật khác có liên quan.

Công an phường đã lập biên bản sự việc, đồng thời mời toàn bộ các đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc.

Qua test nhanh, 10 đối tượng đều dương tính với ma túy. Các đối tượng khai nhận sau khi tổ chức ăn nhậu, cả nhóm đã rủ nhau mua ma túy mang về phòng ngủ tại căn nhà trên để sử dụng.

Dùng flycam theo dõi, hàng trăm cảnh sát đột kích 2 tụ điểm, bắt Nguyễn Văn Tuấn và hàng chục người

Tags

dương tính với ma túy

Công an phường Hưng Phú

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại