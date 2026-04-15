Phát hiện 42 tờ tiền có mệnh giá từ 1.000 - 500.000 đồng trên chuyến tàu rời ga Thanh Hóa

Theo Đường sắt Việt Nam, vào lúc 8h20 sáng ngày 14/4/2024, sau khi tàu rời ga Thanh Hóa, tiếp viên toa số 9 Lê Thị Hòa đã phát hiện một chiếc ví đen và phong bì tại giường số 21 trong lúc dọn dẹp vệ sinh .

Ngay lập tức, chị Hòa đã báo cáo sự việc cho Trưởng tàu Dương Văn Toàn. Trước sự chứng kiến của mọi người, tổ tàu đã kiểm kê công khai 42 tờ tiền, tổng giá trị lên tới 10.342.000 đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Biên bản kiểm kê của tổ tàu SE20

Tổ tàu SE20 đã nhanh chóng xác minh thông tin và thực hiện một phương án cực kỳ linh hoạt. Đơn vị lập biên bản và gửi tài sản cho tổ tàu SE19 đang từ Hà Nội đi vào để trao trả tận tay hành khách tại ga Thanh Hóa.

Vào tối cùng ngày, hành khách và người nhà đã tới có mặt tại ga Thanh Hóa để nhận lại tài sản bỏ quên, cùng với đó là lời cảm ơn sâu sắc tới sự hỗ trợ tận tình và nhanh chóng của tổ tàu SE20 và SE19﻿