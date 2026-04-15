Phát hiện 42 tờ tiền có mệnh giá từ 1.000 - 500.000 đồng trên chuyến tàu rời ga Thanh Hóa

Minh Ánh |

Một hành khách xuống tàu ở ga Thanh Hóa đã để quên ví tiền chứa tài sản giá trị trên tàu SE20.

Theo Đường sắt Việt Nam, vào lúc 8h20 sáng ngày 14/4/2024, sau khi tàu rời ga Thanh Hóa, tiếp viên toa số 9 Lê Thị Hòa đã phát hiện một chiếc ví đen và phong bì tại giường số 21 trong lúc dọn dẹp vệ sinh .

Ngay lập tức, chị Hòa đã báo cáo sự việc cho Trưởng tàu Dương Văn Toàn. Trước sự chứng kiến của mọi người, tổ tàu đã kiểm kê công khai 42 tờ tiền, tổng giá trị lên tới 10.342.000 đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Biên bản kiểm kê của tổ tàu SE20

Tổ tàu SE20 đã nhanh chóng xác minh thông tin và thực hiện một phương án cực kỳ linh hoạt. Đơn vị lập biên bản và gửi tài sản cho tổ tàu SE19 đang từ Hà Nội đi vào để trao trả tận tay hành khách tại ga Thanh Hóa.

Vào tối cùng ngày, hành khách và người nhà đã tới có mặt tại ga Thanh Hóa để nhận lại tài sản bỏ quên, cùng với đó là lời cảm ơn sâu sắc tới sự hỗ trợ tận tình và nhanh chóng của tổ tàu SE20 và SE19﻿

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

