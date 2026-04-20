HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện 400 triệu thùng dầu nằm rải rác khắp một hòn đảo, nhiều quốc gia tức tốc tìm đến

Y Vân |

Cuộc xung đột ở Trung Đông đã siết chặt nguồn cung dầu trên toàn cầu.

Cách bờ biển Nhật Bản chưa đầy 10 km là 8 sà lan lớn nổi trên biển, bên trong chứa khoảng 35 triệu thùng dầu.

Nhật Bản có 9 điểm dự trữ dầu khác trên khắp cả nước, tạo nên một trong những kho dự trữ dầu lớn nhất thế giới.

Khoảng gần 400 triệu thùng dầu dự trữ đã tạo ra một vùng đệm giúp Nhật Bản phần nào giảm "cú sốc" từ việc eo biển Hormuz bị đóng cửa, vốn đã gây ra cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu và khiến nhiều quốc gia khác phải chật vật tìm nguồn cung.

Thủ tướng Australia, Anthony Albanese, không phải là nhà lãnh đạo duy nhất đi khắp khu vực để tìm cách đảm bảo nguồn cung nhiên liệu. Một số nước láng giềng ở châu Á cũng đang tìm đến Nhật Bản để được hỗ trợ.

Nhật Bản đã cam kết sẽ duy trì nguồn cung thường xuyên cho Australia và đang thảo luận về các thỏa thuận hoán đổi, nhưng nước này vẫn thận trọng về việc sử dụng dầu dự trữ để đáp ứng các đối tác quốc tế.

"Thật không may, Nhật Bản là một quốc gia nghèo tài nguyên," ông Hiroshi Hashimoto từ Viện Kinh tế Năng lượng Nhật Bản cho biết.
Thay vào đó, Thủ tướng Sanae Takaichi đã tuyên bố Nhật Bản sẽ cung cấp khoản vay trị giá 14 tỷ USD cho các nước châu Á để mua dầu và xây dựng hệ thống dự trữ.

Trong bối cảnh hoạt động trao đổi hàng hóa và thương lượng thoả thuận do khủng hoảng nhiên liệu, một số quốc gia đã tìm đến Nhật Bản để nhờ cậy.

Ví dụ, Philippines gần đây đã đề nghị Nhật Bản hỗ trợ và đã nhận được dầu diesel.

Theo các báo cáo, Indonesia và Ấn Độ đã thảo luận về các thỏa thuận hoán đổi, trong đó 2 nước này đề nghị cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) hoặc naphtha và dầu thô để đổi lấy khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Trong khi đó, một phái viên của Hàn Quốc đã thực hiện các chuyến đi đến Kazakhstan, Oman và Ả Rập Xê Út trong tháng này để tìm cách đảm bảo nguồn cung dầu thô cho ngành công nghiệp lọc dầu quy mô lớn của nước này.

An ninh năng lượng trong khu vực có thể sẽ là một chủ đề được thảo luận trong chuyến thăm dự kiến của bà Takaichi tới Australia vào tháng tới.

Ngày 26/3, tại Khu dự trữ dầu quốc gia ở tỉnh Aichi, Nhật Bản đã giải phóng lô dầu đầu tiên từ nguồn dự trữ quốc gia. Số dầu này sẽ được bán cho 4 doanh nghiệp xăng dầu do chính phủ chỉ định với giá 540 tỷ yên (3,4 tỷ USD). Các doanh nghiệp này có trách nhiệm lọc hóa dầu, chế tạo xăng và các loại nhiên liệu khác.﻿

Theo ABC News﻿

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại