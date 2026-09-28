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Phát hiện 4 đối tượng bị công an Trung Quốc truy nã lẩn trốn tại tỉnh Phú Thọ

Đức Anh
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Mở rộng điều tra vụ án xảy ra trên địa bàn, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 4 công dân Trung Quốc bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã. Trong đó, ba đối tượng vừa được bàn giao cho Công an Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Sáng 27/9, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn hoàn tất thủ tục, bàn giao 3 đối tượng bị truy nã cho Công an Trung Quốc. Ba đối tượng này đều mang quốc tịch Trung Quốc, gồm: Li Hie Jie, Zhou Lei và Han Wei.

- Ảnh 1.

Công an tỉnh Phú Thọ và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn hoàn tất thủ tục, bàn giao các đối tượng bị truy nã cho Công an Trung Quốc.

Trước đó, ngày 19/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp các đơn vị chức năng hoàn tất thủ tục bàn giao Weng RongShu, một công dân Trung Quốc khác cũng bị truy nã.

Cả 4 đối tượng này đều được phát hiện trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Việc phát hiện, xác minh và bàn giao các trường hợp trên là kết quả phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan chức năng Việt Nam và Trung Quốc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có yếu tố nước ngoài, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tags

công dân trung quốc

truy nã

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Lạng Sơn

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