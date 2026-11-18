Mỗi khối bê tông cao bằng tòa nhà 5 tầng được dìm xuống bước, tạo nền móng cho dự án dài

Trung Quốc đang triển khai xây dựng đê chắn sóng tại tỉnh Sơn Đông bằng 34 khối bê tông khổng lồ, mỗi khối nặng khoảng 3.500 tấn, cao tương đương tòa nhà 5 tầng. Các cấu kiện được vận chuyển ra biển và đánh chìm xuống vị trí thiết kế với độ chính xác đến từng centimet.

Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc (CSCEC) thông báo hoàn thành việc vận chuyển và lắp đặt cấu kiện bê tông chìm đầu tiên thuộc dự án đê chắn sóng phía nam tại khu công nghiệp phát triển tích hợp năng lượng biển ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

Công trình nằm tại khu vực Nữ Đảo với tổng chiều dài 675 m. Theo CSCEC, toàn bộ đê chắn sóng được hình thành từ 34 cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn, mỗi cấu kiện có trọng lượng khoảng 3.500 tấn.

Đáng chú ý, mỗi khối bê tông có chiều dài khoảng 16 m, rộng 24 m và cao tới 15 m, tương đương một tòa nhà 5 tầng. Theo chính quyền địa phương, riêng một cấu kiện cần khoảng 1.300 m³ bê tông và 150 tấn thép cốt.

Để sản xuất những cấu kiện có kích thước lớn như vậy, nhà thầu xây dựng khu vực đúc sẵn rộng khoảng 40.000 m², bố trí ba cần trục lớn chạy trên ray, bảy bệ đúc và 16 khu vực lưu trữ chuyên dụng.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, hệ thống được thiết kế để thực hiện liên tục các công đoạn đúc, bảo dưỡng và lưu trữ cấu kiện trước khi vận chuyển ra biển.

Một trong những thách thức lớn nhất nằm ở việc đưa các khối bê tông nặng hàng nghìn tấn từ bãi đúc xuống nước. Nhà thầu sử dụng hệ thống túi khí nâng cấu kiện, kết hợp tời kéo để đưa khối bê tông lên ụ nổi.

Sau đó, tàu lai dắt kéo ụ nổi chở cấu kiện ra khu vực thi công. Theo báo Qingdao Evening News, dù quãng đường vận chuyển chỉ khoảng 1 km, quá trình này mất gần một giờ do yêu cầu kiểm soát an toàn và ổn định của khối bê tông.

Tại khu vực biển có độ sâu khoảng 17 m, ụ nổi được hạ chìm có kiểm soát để đưa cấu kiện xuống nước. Nhà thầu tiếp tục sử dụng hệ thống định vị GPS, kết hợp điều chỉnh lượng nước trong các khoang của cấu kiện để hạ khối bê tông vào đúng vị trí thiết kế.

Theo CSCEC, công tác lắp đặt đặc biệt phức tạp do vị trí đê chắn sóng nằm ngoài vùng biển được che chắn, thường xuyên chịu tác động của sóng, gió và dòng chảy thay đổi. Nhà thầu phải tính toán khả năng ổn định khi nổi, phân tích quy luật thủy triều và lựa chọn khoảng thời gian phù hợp để thi công.

Trước khi vận chuyển, các cấu kiện phải đạt 100% cường độ bê tông thiết kế. Mỗi khối được trang bị 12 điểm neo, bốn van cấp nước cùng hệ thống kéo dẫn hướng phục vụ công tác vận chuyển và đánh chìm.

Để nâng độ chính xác, đơn vị thi công còn phát triển hệ thống điều khiển cấp nước tự động bằng PLC và nền tảng giám sát thông minh, cho phép theo dõi tư thế, độ nghiêng và quá trình hạ chìm của cấu kiện theo thời gian thực.

Theo kế hoạch thi công được báo Thanh Đảo công bố hồi tháng 8, nhà thầu hướng tới tiến độ vận chuyển hai cấu kiện trong mỗi đợt hai ngày phù hợp với thủy triều, tương đương khoảng 12 cấu kiện mỗi tháng khi điều kiện cho phép.

Không chỉ có quy mô kỹ thuật lớn, công trình còn đóng vai trò quan trọng trong dự án phát triển hạ tầng năng lượng biển tại Thanh Đảo.

Theo báo Qingdao Daily ngày 21/10, toàn bộ dự án được triển khai qua hai giai đoạn, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng hơn 6.500 tỷ đồng). Giai đoạn đầu khởi công tháng 7/2025, bao gồm các hạng mục lấn biển, bảo vệ bờ, đê chắn sóng, đường giao thông và hạ tầng phục vụ hoạt động cảng.

Tính đến tháng 10/2026, giai đoạn đầu đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc. Nhà thầu đã san lấp khoảng 1,2 triệu m³ đất đá, hình thành diện tích đất mới khoảng 19,3 ha.

Theo quy hoạch, dự án sẽ tạo ra khoảng 370 mẫu đất lấn biển, tương đương gần 24,7 ha, đồng thời xây dựng hệ thống cảng và hạ tầng phục vụ các ngành công nghiệp năng lượng biển.

Khi hoàn thành, đê chắn sóng dài 675 m sẽ giúp hạn chế tác động của sóng biển đối với khu vực cảng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tàu thuyền và các công trình phía trong.

Đây là hạng mục phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng cho tổ hợp năng lượng kết hợp điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và hydro, góp phần hoàn thiện chuỗi công nghiệp năng lượng mới tại Thanh Đảo.

Việc ứng dụng các cấu kiện bê tông đúc sẵn nặng hàng nghìn tấn cũng cho phép nhà thầu chuyển một phần lớn công việc từ môi trường biển phức tạp vào bãi đúc trên bờ, qua đó chủ động kiểm soát chất lượng và tổ chức thi công theo những khoảng thời gian thuận lợi của thủy triều.

Theo CSCEC