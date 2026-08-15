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Phát hiện 300 tấn vàng dưới độ sâu 2.000 mét sau 55 mũi khoan, còn 800 tấn chưa lộ diện

Vu Lam
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Sau những mũi khoan sâu, mỏ vàng trữ lượng lớn đã được tìm thấy.

Sau hơn 1 năm khoan liên tục giữa vùng đồi núi ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), các nhà địa chất đã phát hiện một hệ thống quặng vàng khổng lồ được đánh giá có thể trở thành một trong những mỏ vàng lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới.

Theo Cục Địa chất tỉnh Hồ Nam, chương trình thăm dò tại mỏ Wangu (Vạn Cổ), huyện Bình Giang, đã thu được hơn 65 km lõi khoan từ 55 giếng khoan. Kết quả cho thấy khu vực này chứa hơn 40 thân quặng vàng phân bố ở độ sâu khoảng 2.000 mét, với trữ lượng đã được xác định khoảng 300 tấn vàng.

Trong quá trình phân tích các mẫu đá, nhiều lõi khoan xuất hiện vàng nhìn thấy bằng mắt thường, hiện tượng mà giới địa chất gọi là "visible gold". Đây là dấu hiệu cho thấy hệ thống khoáng hóa rất giàu vàng và không thường xuyên xuất hiện ở các chương trình thăm dò quy mô lớn.

Một số mẫu đá được đưa lên để phân tích.

Một số mẫu lấy từ độ sâu khoảng 2.000 mét còn ghi nhận hàm lượng tối đa lên tới 138 gram vàng trên mỗi tấn quặng, cao hơn nhiều lần so với mức trung bình của không ít mỏ vàng đang khai thác trên thế giới.

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất lại là những gì nằm sâu hơn dưới lòng đất.

Sau khi hoàn tất giai đoạn khoan ban đầu, các chuyên gia tiếp tục xây dựng mô hình địa chất 3 chiều dựa trên dữ liệu từ các mũi khoan và cấu trúc đứt gãy trong khu vực. Kết quả cho thấy các thân quặng không dừng lại ở độ sâu khoảng 2.000 mét mà nhiều khả năng còn kéo dài tới 3.000 mét.

Từ đó, nhóm khảo sát ước tính tổng tài nguyên vàng của mỏ có thể vượt 1.000 tấn, thậm chí đạt khoảng 1.100 tấn nếu các chiến dịch khoan tiếp theo xác nhận dự báo này.

Nếu con số trên được kiểm chứng, Wangu sẽ vượt qua nhiều mỏ vàng nổi tiếng để trở thành một trong những mỏ vàng lớn nhất thế giới. Riêng lượng vàng tiềm năng tại đây được phía Trung Quốc định giá khoảng 600 tỷ nhân dân tệ (83 tỷ USD).

Các kỹ sư đang thực hiện mũi khoan sâu để thăm dò mỏ vàng ở Hồ Nam.

Hiện mới có khoảng 300 tấn vàng được xác định thông qua dữ liệu khoan và phân tích địa chất. Trong khi đó, mốc hơn 1.000 tấn vẫn là ước tính dựa trên mô hình địa chất và cần thêm nhiều năm khoan bổ sung trước khi có thể được xác nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế như JORC của Australia hay NI 43-101 của Canada.

Theo các thông tin cập nhật trong năm 2026, hoạt động thăm dò vẫn đang tiếp tục được mở rộng sang các khu vực rìa mỏ. Cơ quan địa chất Hồ Nam cho biết những mũi khoan mới tiếp tục ghi nhận dấu hiệu khoáng hóa, mở ra khả năng hệ thống quặng còn lớn hơn phạm vi đã xác định.

Dự án hiện do Hunan Mineral Resources Group quản lý và vẫn trong giai đoạn đánh giá tài nguyên, chưa công bố kế hoạch khai thác thương mại.

Theo Xinhua, Mining.com﻿

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