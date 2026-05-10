Phát hiện 3 thiếu niên dưới 14 tuổi có biểu hiện lạ, Công an có khuyến cáo đặc biệt tới toàn bộ phụ huynh

T.T.N, L.H.B và L.T.V được đưa về trụ sở Công an xã để xác minh, chờ gia đình đón (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu)

Công an tỉnh Lai Châu ngày 10/5 đã đăng tải thông tin Công an xã Nậm Mạ phát hiện và giải cứu kịp thời 3 trẻ em (trú tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu) đang trên đường xuống Hà Nội, do sập bẫy "việc nhẹ lương cao.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ ngày 6/5, Tổ công tác Công an xã Nậm Mạ trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện 3 trẻ em có biểu hiện lo lắng, đứng đợi xe tại địa điểm vắng người với nhiều đồ đạc cá nhân.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Tổ công tác đã đưa các em về trụ sở để làm rõ. Các em được xác định là T.T.N , L.H.B (cùng sinh năm 2012, trú tại xã Tủa Thàng, tỉnh Điện Biên) và L.T.V (sinh năm 2014, trú tại xã Nậm Cuổi, tỉnh Lai Châu).

Do tin vào những lời quảng cáo, lôi kéo về một công việc ổn định, thu nhập cao tại Hà Nội qua mạng xã hội Facebook, 3 em đã tự ý rời nhà, hẹn gặp nhau tại địa bàn xã Nậm Mạ để đón xe khách đi làm thuê.

Ngay lập tức, Công an xã Nậm Mạ đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng Công an xã Tủa Thàng và Công an xã Nậm Cuổi để xác minh nhân thân, liên lạc với gia đình các nạn nhân.

Tại trụ sở Công an xã, các cán bộ chiến sĩ đã động viên, giải thích rõ về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trực tuyến và nguy cơ mua bán người ẩn sau chiêu bài “việc nhẹ lương cao”.

Công an xã Nậm Mạ đã thực hiện bàn giao các em cho gia đình trong tình trạng sức khỏe và tâm lý ổn định. Đơn vị nhấn mạnh, vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo về sự lỏng lẻo trong quản lý con em của một bộ phận phụ huynh, nhất là trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao đang nhắm vào đối tượng học sinh, trẻ em vùng cao.

Thông qua sự việc trên, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng mạng xã hội của trẻ em. Người dân tuyệt đối không tin theo các lời mời gọi tuyển dụng không rõ nguồn gốc trên không gian mạng.

Khi phát hiện các dấu hiệu bị dụ dỗ, lôi kéo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.