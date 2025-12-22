Phát hiện 3 chiếc xe đầu kéo không người lái chạy bon bon ở sân bay đông đúc bậc nhất thế giới – ai cũng nghĩ chỉ Trung Quốc mới làm được nhưng không phải

Các phương tiện mặt đất tại sân bay thường được mô tả là “hàng hết đát” nhưng chiếc xe kéo mới nhất của Toyota lại mang đến một cách tiếp cận tiến bộ hơn nhiều. Hiện đang được đưa vào sử dụng tại sân bay Haneda của Tokyo, mẫu xe không người lái này được trang bị khả năng lái tự động cấp độ 4, công nghệ thường không được sử dụng trên đường băng.

Dự án được công bố lần đầu vào tháng 3/2021, với các hoạt động thử nghiệm bắt đầu vào tháng 10 cùng năm. Việc phát triển tiếp tục được thực hiện bởi Tập đoàn Công nghiệp Toyota, hợp tác với Hãng hàng không All Nippon Airways (ANA).

Bắt đầu từ tháng 12/2025, ba xe kéo tự hành sẽ được đưa vào hoạt động để xử lý hành lý và hàng hóa cho các chuyến bay nội địa. Ba chiếc nữa dự kiến được bổ sung vào đội hình vào cuối tháng 3/2026.

Theo công ty, điều này đánh dấu ứng dụng thực tiễn đầu tiên của công nghệ lái tự động cấp độ 4 trong khu vực hạn chế của một sân bay Nhật Bản. Mặc dù các hệ thống cấp độ 3 đã được thử nghiệm tại nhiều sân bay nội địa từ năm 2019, đây là một bước tiến lớn cả về phạm vi và khả năng.

Những chiếc xe này được chế tạo để kéo các xe đẩy container giữa máy bay và nhà ga, sử dụng hệ thống tích hợp để định vị và phát hiện chướng ngại vật. Hệ thống giám sát từ xa hỗ trợ hệ thống tự hành bằng cách xử lý các điều kiện phức tạp hơn có thể phát sinh gần đường băng đang hoạt động và các làn đường sân bay đông đúc.

Về mặt hình ảnh, chiếc xe kéo không khác biệt nhiều so với các nguyên mẫu trước đó. Cản trước và bậc cửa bên đã được cập nhật một cách tinh tế, nhưng cấu trúc tổng thể vẫn giữ nguyên. Biểu tượng Toyota nằm ở phía trước, hai bên là đèn pha kiểu xe hơi, và có chỗ ngồi cho hai người trong cabin, mặc dù không có người nào ngồi sau tay lái.

Nhiều cảm biến, bao gồm cả bộ phận LiDAR, được đặt trên chắn bùn, mũi xe và dọc hai bên. Cả hai cùng nhau giúp hệ thống thu thập đầy đủ thông tin về môi trường xung quanh.

Toyota vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật của động cơ điện hoặc hệ thống pin. Điều người ta biết được là hiệu suất của xe thay đổi tùy thuộc vào việc nó đang tự lái hay được điều khiển bằng tay.

Ở chế độ tự lái, xe đầu kéo đạt tốc độ tối đa 15 km/h (9 mph) và có thể kéo tối đa 13 tấn (28.700 pound). Khi có người lái, giới hạn này tăng lên 25 km/h (16 mph) và 27 tấn (59.500 pound).

Tuyến đường chính mà những chiếc xe này sẽ đi dài khoảng 1,5 km (chưa đến một dặm), kết nối các khu vực nhà ga với kho hàng. Trên đường đi, chúng sẽ đi qua hai đèn tín hiệu giao thông.