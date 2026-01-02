Phát hiện 242 tấn vàng tại 4 khu vực cùng một mạch vàng mới

Saudi Arabia – quốc gia lâu nay nổi tiếng là cường quốc dầu mỏ – đang ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực vàng, sau khi phát hiện trữ lượng vàng khổng lồ.

Ma’aden, tập đoàn khai khoáng quốc doanh thuộc Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), cho biết đã phát hiện thêm 7,8 triệu ounce (242,6 tấn) vàng tại 4 khu vực trọng điểm, bao gồm các mỏ đang khai thác và các điểm thăm dò giai đoạn đầu, tờ Mining.com và một số ấn phẩm chuyên ngành đưa tin vào giữa tháng 1.

Các mỏ vàng mới được xác nhận nằm tại Mansourah Massarah, Uruq 20/21, Umm As Salam và Wadi Al Jaw. Trong đó, mỏ Mansourah Massarah phát hiện thêm 3 triệu ounce (93,3 tấn) vàng so với năm trước, nâng tổng trữ lượng tại khu vực này lên 10,4 triệu ounce (323,48 tấn). Mỏ này hiện sở hữu 116 triệu tấn quặng, với hàm lượng vàng trung bình 2,8 gram/tấn.

Hai khu vực Uruq và Umm As Salam đóng góp thêm 1,6 triệu ounce (49,77 tấn). Trong khi đó, Wadi Al Jaw lần đầu tiên được xác nhận có trữ lượng vàng, với quy mô 3,08 triệu ounce (95,8 tấn). Ngoài ra, một mạch vàng mới cũng được phát hiện tại khu vực bắc Ar Rjum, làm dấy lên kỳ vọng về các phát hiện tiếp theo.

“Tăng cường đầu tư lâu dài cho thăm dò và phát triển mỏ vàng đang mang lại kết quả rõ rệt”, CEO Ma’aden Bob Wilt cho biết.

Theo Ma’aden, dữ liệu khoan hiện tại cho thấy tiềm năng gia tăng trữ lượng đáng kể ở các tầng sâu hơn của mỏ Mansourah Massarah. Hoạt động thăm dò dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2026.

Tổng hợp﻿