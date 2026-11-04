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Phát hiện 22 ô tô sử dụng biển số giả, CSGT Bắc Ninh phát thông báo khẩn

Văn Chương
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Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh phát hiện 22 biển số ô tô giả hoặc đã bị thu hồi nhưng vẫn được sử dụng, đồng thời đề nghị người dân phối hợp xác minh, xử lý.

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh thông tin, qua công tác kiểm tra, xác minh, đơn vị phát hiện 22 xe ô tô sử dụng biển số giả, biển số đã bị cơ quan công an thu hồi nhưng vẫn đi trên đường.

Danh sách các biển số được cơ quan Công an thông báo gồm: 30A-943.72, 98A-419.83, 29A-895.96, 98A-724.66, 98A-323.17, 89A-644.35, 99B-668.08, 30M-897.97, 99A-992.23, 30G-187.89, 30A-258.89, 99A-748.17, 23A-058.72, 51H-866.99, 89A-300.46, 99A-096.96, 30E-679.38, 30F-228.46, 14A-034.39, 50H-545.24, 30A-739.98 và 30K-509.59.

Phát hiện 22 ô tô biển số giả tại Bắc Ninh , CSGT khuyến cáo người dân hỗ trợ - Ảnh 1.

Ô tô mang biển số giả 30F-228.46 được phát hiện tại ngã tư Lý Thái Tổ - Huyền Quang. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh, tình trạng đặt làm, mua bán biển số xe giả trên không gian mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, gây khó khăn cho công tác quản lý phương tiện và phát hiện, xử lý vi phạm giao thông. Các phương tiện sử dụng biển số không hợp lệ cũng có thể bị lợi dụng để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Để phục vụ công tác xác minh, xử lý, Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh đề nghị người dân khi phát hiện các phương tiện mang biển số nêu trên lưu thông cần ghi nhận hình ảnh, thời gian, địa điểm và đặc điểm phương tiện, sau đó cung cấp thông tin qua Fanpage của lực lượng CSGT hoặc cơ quan Công an gần nhất.

Phát hiện 22 ô tô biển số giả tại Bắc Ninh , CSGT khuyến cáo người dân hỗ trợ - Ảnh 2.

Ô tô mang biển số giả 99B-668.08 được phát hiện tại ngã tư Ngô Gia Tự - Kinh Dương Vương. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Người dân cũng được khuyến khích phản ánh các tài khoản mạng xã hội, website hoặc cơ sở có dấu hiệu quảng cáo, sản xuất, nhận đặt làm biển số xe giả để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tự ý truy đuổi, chặn giữ phương tiện nghi vấn nhằm tránh nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Tags

Bắc Ninh

biển số giả

vi phạm giao thông

công an bắc ninh

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