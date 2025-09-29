Tập đoàn sản xuất thiết bị hạng nặng XCMG của Trung Quốc đang củng cố vị thế tiên phong trong lĩnh vực công nghệ khai khoáng không phát thải thông qua một thỏa thuận hợp tác quy mô lớn với Fortescue, tập đoàn khai thác quặng sắt hàng đầu có trụ sở tại Perth, Úc.

Theo nội dung được công bố trong tháng này, XCMG sẽ cung cấp tới 200 xe tải siêu nặng chạy hoàn toàn bằng điện, mỗi chiếc có tải trọng lên tới 240 tấn, phục vụ trực tiếp các mỏ khai thác rộng lớn của Fortescue tại Úc.

Những xe tải khổng lồ này được thiết kế để thay thế hoàn toàn các mẫu xe động cơ diesel hiện tại, nhưng không phát ra khí thải độc hại. Chúng có thể chở hơn 250 tấn hàng, với tổng trọng lượng xe vượt 318 tấn.

Xe tải hạng nặng XDE240 của XCMG được Úc đặt mua 200 chiếc.

Được trang bị hệ truyền động điện công suất khoảng 2.550 mã lực, các mẫu xe này đủ khả năng leo dốc 17% và đạt tốc độ tối đa gần 56 km/h, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu vận hành khắc nghiệt trong ngành khai thác mỏ quy mô lớn.

Fortescue, một trong những nhà xuất khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới, coi thỏa thuận này là bước tiến quan trọng trong hành trình giảm phát thải khí nhà kính của đội xe vận hành tại các mỏ khai thác rộng khắp lãnh thổ Úc.

Giới nghiên cứu toàn cầu ngày càng có đủ dữ liệu để thống kê mối liên hệ trực tiếp giữa hoạt động của các doanh nghiệp sử dụng nhiên liệu hóa thạch với biến đổi của các đợt sóng nhiệt từ năm 2000 đến nay. Trong bối cảnh đó, áp lực pháp lý và tài chính đối với các công ty khai khoáng như Fortescue cũng tăng theo. Do đó, việc đầu tư vào các giải pháp phi carbon không chỉ là hành động vì môi trường, mà còn là chiến lược để giảm thiểu rủi ro pháp lý và bảo vệ thương hiệu.

Thỏa thuận lần này tiếp nối hợp đồng đã ký từ năm 2024 giữa hai bên, trong đó Fortescue đặt hàng lô thiết bị phụ trợ chạy điện lớn nhất từ XCMG ngoài thị trường Trung Quốc. Việc mở rộng hợp tác thể hiện sự tin tưởng của Fortescue vào năng lực sản xuất và công nghệ xanh của đối tác đến từ Trung Quốc.

Tỷ phú Andrew Forrest, nhà sáng lập Fortescue, cho rằng thương mại và hợp tác toàn cầu đang đối mặt với xu hướng chia rẽ và bảo hộ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng việc “liên kết sức mạnh sản xuất của Trung Quốc với chuyên môn khai thác của Úc” chính là công thức tối ưu để tận dụng triệt để cơ hội khử carbon và thiết lập lại nền tảng hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Forrest cũng đánh giá cao tốc độ triển khai công nghệ xanh tại Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng việc tiếp cận trực tiếp các giải pháp do Trung Quốc sản xuất giúp Fortescue đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mô hình khai thác phát thải thấp.

Ngoài XCMG, Fortescue còn xây dựng mạng lưới đối tác rộng lớn tại Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ xanh. Tập đoàn đã hợp tác với BYD, Longi Green Energy - nhà sản xuất công nghệ năng lượng mặt trời quy mô lớn, và Envision Energy - hãng chuyên về điện gió và lưu trữ năng lượng.

Sự phối hợp sâu rộng giữa Fortescue và các tập đoàn công nghệ Trung Quốc không chỉ giúp doanh nghiệp Úc tăng tốc lộ trình giảm phát thải, mà còn mở ra hướng đi mới cho ngành khai khoáng thế giới trong bối cảnh áp lực khí hậu ngày càng gay gắt.

