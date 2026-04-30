Phát hiện 2 thi thể trong nhà vệ sinh sau khi dập tắt đám cháy

Như Quỳnh |

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 2 thi thể trong nhà vệ sinh.

Rạng sáng 30-4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất bánh mỳ, bánh bao ở tiểu khu 2, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La, khiến 2 người tử vong.

Lực lượng chức năng tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La nhận tin báo cháy từ người dân. Ngay sau đó, Đội khu vực 5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La lập tức huy động 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, nhanh chóng triển khai phương án dập lửa.

Thời điểm tiếp cận, đám cháy đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà, có nguy cơ lan sang khu vực ki-ốt phía sau. Lực lượng chức năng chia làm hai mũi, một mũi tiếp cận từ cửa chính để khống chế đám cháy, mũi còn lại tiếp cận phía sau, phun nước làm mát, ngăn cháy lan. Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân tử vong trong khu vực nhà vệ sinh, gồm ông D.Q.B. (SN 1976) và bà N.T.T. (SN 1981), cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại địa phương.

Sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Khám phá "trái tim" tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư "đất vàng" Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

