Phát hiện 2 thi thể đàn ông trôi dạt trên sông Lam

Trưa 11-11, tin từ Công an thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết lực lượng chức năng huyện này đang xác định danh tính 2 người đàn ông tử vong, thi thể trôi dạt vào bờ sông Lam, đoạn qua thị trấn Xuân An.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và trục vớt 2 thi thể nam giới trôi dạt trên sông Lam.

Lực lượng chức năng trục vớt 2 thi thể (Ảnh Công an huyện Nghi Xuân)

Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, chưa xác định được thông tin lai lịch.

Theo lãnh đạo thị trấn Xuân An, người thứ nhất mặc áo sơ mi ca rô màu đen trắng, quần bò dài màu xám, khoảng 30 - 35 tuổi; người thứ hai mặc áo khoác nỉ màu xám, quần dài màu xanh, cũng khoảng 30 - 35 tuổi.