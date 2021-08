Phát hiện 2 thanh niên vác mã tấu và ma tuý đi lại trong khu vực bị "khoá chặt, đông cứng" ở Bình Dương

Sáng 28/8, Công an phường Bình Chuẩn (TP Thuận An, Bình Dương) cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng gồm Đào Thanh Sang (22 tuổi) và Nguyễn Văn Hiếu (22 tuổi), để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 27/8, tổ tuần tra phối hợp giữa Công an phường Bình Chuẩn (TP. Thuận An) va lực lượng cảnh sát cơ động K02 gồm Thượng úy Nguyễn Thái Bảo (cảnh sát khu vực), Thượng úy Nguyễn Đức Thịnh và Binh nhất Vi Tuấn Thành (thuộc cảnh sát cơ động Tiểu đoàn 3-Ẹ25) thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trong khu vực.

Quá trình tuần tra trên đường nhánh thuộc phường Bình Chuẩn, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên nói trên đang di chuyển bằng xe máy. Thấy có điểm nghi vấn 2 thanh niên làm điều mờ ám nên tổ công tác ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

2 thanh niên bị tạm giữ cùng tang vật.

Quá đó, cảnh sát phát hiện có 3 cây mã tấu, 1 cây giũ (gậy 3 khúc), 1 cây kéo. Khám xét trong cốp xe máy, cảnh sát phát hiện có một bịch màu trắng chứa ma túy đá và tiền mặt hơn 1 triệu đồng.

Hai đối tượng khai đã mua ma túy đá với giá 1,5 triệu đồng từ một người chưa rõ lai lịch về để sử dụng. Ngay sau đó, tổ tuần tra báo cáo cấp trên để phối hợp xử lý đối tượng với các hành vi tang trữ ma túy và vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, 4 phường của TP.Thuận An trong đó có phường Bình Chuẩn đang là nơi đang áp dụng biện pháp "khóa chặt, đông cứng" để phòng chống dịch, người dân không được ra khỏi nhà 24/24h và được lực lượng chức năng phát lương thực, thực phẩm tận nhà. Thời gian thực hiện việc khóa chặt này 15 ngày, bắt đầu từ ngày 22/8.