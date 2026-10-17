Phát hiện 2 tàu khổng lồ 7500 tấn do Việt Nam tự đóng, đưa robot xuống độ sâu 4.000m cứu nạn tàu ngầm

Hải quân Việt Nam có hai tàu chuyên dụng phục vụ nhiệm vụ cứu nạn tàu ngầm, gồm tàu Yết Kiêu 927 và tàu 928, với tổng lượng giãn nước lên tới 7.470 tấn. Đây đều là những con tàu được đóng mới trong nước, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ phức tạp trên biển.
Trong đó, tàu Yết Kiêu 927 được Nhà máy Z189 đóng mới tại Hải Phòng, hạ thủy năm 2019 và bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào tháng 7/2021. Tàu có lượng giãn nước 3.950 tấn, dài hơn 93m, rộng khoảng 16m, có khả năng hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, chịu sóng cấp 9 và gió cấp 12.
Ngoài ra, tàu còn có phương tiện lặn chuyên dụng hoạt động ở độ sâu tới 600m để tiếp cận tàu ngầm và đưa người gặp nạn lên tàu cứu hộ
Chiếc tàu thứ hai mang số hiệu 928, được Tổng công ty Sông Thu đóng mới tại Đà Nẵng và hạ thủy ngày 15/9/2026, sau hơn một năm thi công.
Khác với tàu cứu hộ thông thường, tàu 928 được thiết kế phục vụ can thiệp khẩn cấp, bảo đảm sự sống cho thủy thủ tàu ngầm gặp nạn, đồng thời khảo sát đáy biển, tìm kiếm cứu hộ tàu mặt nước và hỗ trợ trục vớt vật thể dưới nước. Độ sâu can thiệp tối đa của tàu hiện chưa được công bố.
Theo Báo Quân đội nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty Sông Thu đạt doanh thu gần 740 tỷ đồng, giá trị sản xuất hơn 1.226 tỷ đồng. Công ty cũng đã khởi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng vào tháng 8/2026.
Sự xuất hiện của tàu 928 bên cạnh Yết Kiêu 927 cho thấy năng lực đóng tàu chuyên dụng trong nước tiếp tục được mở rộng, đáp ứng các nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho lực lượng tàu ngầm Hải quân Việt Nam.