Phát hiện 2 báu vật ở Tháp gạch cổ cao nhất Đông Nam Á

Ngày 23/1, ông Bùi Tĩnh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết, trong quá trình dọn dẹp mặt bằng tháp Dương Long để chuẩn bị các bước trùng tu tháp, các công nhân đào xuống dưới mặt đất 60cm thì phát hiện hai phù điêu.

Theo đó, vị trí phát hiện nằm cách tháp Bắc khoảng 15m. Nhận định ban đầu cho thấy, hai phù điêu được phát hiện là phù điêu nữ thần của Ấn Độ giáo và phù điêu sư tử, niên đại khoảng Thế kỷ 12-13.

Trong đó, phù điêu nữ thần có kích thước chiều cao 1,06m, chiều rộng 0,6m, được tạc bằng chất liệu sa thạch, với tư thế đứng, hai tay cầm hai hoa sen. Phù điêu sư tử tạc bằng sa thạch, có chiều cao 0,42m, chiều rộng 0,44m.

Hai hiện vật được phát hiện tại tháp Dương Long.

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết, hiện đơn vị đã đưa hai hiện vật về bảo tàng để bảo quản, trưng bày, đồng thời sẽ có báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Tháp Dương Long tọa lạc tại xã Bình An (tỉnh Gia Lai) là cụm tháp gạch cao nhất Đông Nam Á hiện còn. Tháp Giữa cao 42m, tháp Nam cao 36m và tháp Bắc cao 34m.

Các nhà nghiên cứu người Pháp gọi cụm tháp này là Tour’d lvoire (tháp Ngà). Người dân địa phương trước đây gọi theo địa danh vùng này là tháp Bình An hay An Chánh, tuy nhiên Dương Long là tên gọi phổ biến và thống nhất hiện nay.

Di tích quốc gia đặc biệt tháp Dương Long.

Căn cứ vào vật liệu, đường nét kiến trúc và điêu khắc, các nhà nghiên cứu đã xác định niên đại cho khu tháp Dương Long là khoảng Thế kỷ 12-13. Kết quả các cuộc khai quật khảo cổ và nhiều dấu tích kiến trúc đã sụp đổ cho thấy nơi đây đã từng là một khu đền tháp lớn.

Cụm tháp Dương Long đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt ngày 23/12/2015.