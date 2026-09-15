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Phát hiện 110 triệu tấn 'bánh vàng' dưới lòng đất, tham vọng hàng chục tỷ USD tăng tốc

Vu Lam
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Hàng trăm triệu tấn khoáng sản quý được ví như "bánh vàng" vừa được phát hiện.

- Ảnh 1.

Saudi Arabia vừa công bố phát hiện khoảng 110 triệu tấn quặng chứa uranium tại khu vực Medina, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển ngành điện hạt nhân và khai thác khoáng sản chiến lược nhằm đa dạng hóa nền kinh tế.

Thông tin được Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, công bố ngày 14/9 tại Hội nghị thường niên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ở Vienna, theo truyền hình nhà nước Saudi Arabia.

Theo kết quả khảo sát địa chất, khu vực Medina ghi nhận nồng độ uranium cao trong các thân quặng. Song song với đó, Saudi Arabia cũng đang nghiên cứu khả năng thu hồi uranium như một sản phẩm phụ từ ngành khai thác phosphate quy mô lớn, lĩnh vực mà nước này hiện là nhà xuất khẩu phân bón phosphate lớn thứ 2 thế giới.

Song, trữ lượng uranium thực tế có thể khai thác còn phụ thuộc vào hàm lượng uranium trong quặng, điều kiện địa chất cũng như hiệu quả kinh tế của quá trình khai thác và tinh luyện.

IAEA cũng lưu ý rằng việc xác định sự hiện diện của uranium không đồng nghĩa nguồn tài nguyên này đủ điều kiện khai thác thương mại.

Dù vậy, phát hiện mới vẫn được đánh giá có ý nghĩa lớn trong bối cảnh Riyadh đang đẩy nhanh kế hoạch đưa điện hạt nhân vào cơ cấu năng lượng quốc gia.

Tháng 7 vừa qua, Saudi Arabia và Mỹ đã ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự mang tính bước ngoặt, tạo khuôn khổ pháp lý để các doanh nghiệp Mỹ cung cấp công nghệ, thiết bị và dịch vụ hạt nhân cho vương quốc này.

Bộ Năng lượng Mỹ khi đó mô tả đây là nền móng cho mối quan hệ hợp tác hạt nhân kéo dài nhiều thập niên, với giá trị lên tới hàng chục tỷ USD.

Hiện Saudi Arabia chưa khai thác uranium trong nước và cũng chưa có ngành công nghiệp làm giàu uranium. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và IAEA, nước này từ trước đến nay vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhiên liệu hạt nhân từ bên ngoài nếu muốn phát triển điện hạt nhân.

Tại hội nghị ở Vienna, Hoàng tử Abdulaziz khẳng định chương trình hạt nhân của Saudi Arabia chỉ phục vụ mục đích hòa bình và sẽ được triển khai minh bạch, dưới sự hợp tác và giám sát của IAEA.

Việc phát hiện mỏ quặng chứa uranium cũng phản ánh chiến lược rộng lớn hơn của Riyadh nhằm biến ngành khai khoáng thành một trụ cột mới của nền kinh tế bên cạnh dầu mỏ.

Trong những năm gần đây, Saudi Arabia liên tục đẩy mạnh thăm dò các loại khoáng sản chiến lược như đất hiếm, đồng, vàng, lithium và uranium. Chính phủ kỳ vọng nguồn tài nguyên này sẽ đóng vai trò quan trọng trong chương trình cải cách "Tầm nhìn 2030", hướng tới giảm phụ thuộc vào doanh thu từ dầu khí.

Nếu việc đánh giá trữ lượng và hiệu quả khai thác đạt kết quả tích cực, nguồn uranium trong nước có thể trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân của Saudi Arabia, từ khai thác khoáng sản đến vận hành các nhà máy điện hạt nhân trong tương lai.

Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang quay trở lại với điện hạt nhân như một giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Nhu cầu uranium toàn cầu cũng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong nhiều năm tới.

Theo Reuters﻿

Tags

Saudi Arabia

Uranium

điện hạt nhân

IAEA

Phosphate

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