Phát hiện 10.000 km lối đi ngầm chồng chéo dày đặc, không phát ra tiếng động, âm thầm vận chuyển hàng triệu tấn ‘kho báu’ liên tục 24/7

Trung Quốc vừa đạt cột mốc quan trọng trong việc phát triển hạ tầng năng lượng ngoài khơi, với tổng chiều dài đường ống ngầm dưới đáy biển vượt qua 10.000km. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng thông qua khai thác tài nguyên biển sâu, đồng thời mở rộng năng lực vận chuyển các nguồn nhiên liệu sạch trong tương lai.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), đoạn đường ống cuối cùng tại vùng biển Bột Hải phía bắc đã được lắp đặt vào Chủ nhật tuần trước, hoàn tất một mắt xích quan trọng trong hệ thống vận chuyển dầu khí dưới biển của quốc gia.

Riêng khu vực Bột Hải - một trong những trung tâm sản xuất dầu ngoài khơi lớn nhất Trung Quốc, hiện đang sở hữu mạng lưới đường ống dưới biển dày đặc nhất nước, với tổng chiều dài hơn 3.200km. Đường ống được lắp đặt sâu giúp cách âm hiệu quả với môi trường bên trên.

Dự kiến đến năm 2030, tổng chiều dài toàn hệ thống đường ống dưới biển sẽ vượt 13.000km, tạo thành mạng lưới vận chuyển năng lượng ngoài khơi quy mô lớn, kết nối các mỏ dầu khí từ phía bắc xuống phía nam. Đặc biệt, hệ thống đường ống này được thiết kế không chỉ để vận chuyển dầu và khí tự nhiên, mà còn sẵn sàng chuyển tải các nhiên liệu mới như hydro hay khí đá phiến, phục vụ chiến lược chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải carbon của Trung Quốc.

Ở phía nam, CCTV cho biết hai tuyến đường ống ngầm phục vụ mỏ khí gần đảo Hải Nam đã chính thức đi vào vận hành trong năm nay, giúp kết nối mạng lưới hạ tầng dưới biển quanh hòn đảo này. Địa điểm này được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm khai thác và chế biến khí tự nhiên ngoài khơi của Trung Quốc.

Trong bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp và nhu cầu tiêu thụ năng lượng trong nước không ngừng gia tăng, Trung Quốc đang đẩy mạnh tự lực trong khai thác và sản xuất dầu khí, cả trên đất liền lẫn ngoài khơi. Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) của Bắc Kinh đã xác định rõ ưu tiên tăng cường khai thác nội địa nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài.

Một cột mốc khác diễn ra hồi tháng 6 là việc đưa vào vận hành giai đoạn hai của mỏ khí “Biển sâu số 1” (Deep Sea No.1), dự án khai thác khí tự nhiên ngoài khơi lớn nhất Trung Quốc tính đến nay. Mỏ này có công suất thiết kế 4,5 tỷ mét khối khí mỗi năm, tương đương khoảng 3,213 triệu tấn, đóng vai trò quan trọng trong nguồn cung năng lượng sạch của cả nước.

Bên cạnh việc phát triển trong nước, các doanh nghiệp kỹ thuật dầu khí ngoài khơi của Trung Quốc đang vươn ra thị trường quốc tế. Công ty Kỹ thuật Dầu khí Biển Trung Quốc (COOEC), trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC), mới đây đã trúng thầu dự án trị giá 4 tỷ USD tại Qatar, bao gồm lắp đặt hệ thống đường ống và cáp dưới biển. Theo công bố của công ty này vào đầu tháng 9, đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động ra Trung Đông - khu vực được coi là “trái tim” của ngành dầu khí ngoài khơi toàn cầu.

Tính đến nay, COOEC đã triển khai gần 70 dự án tại các quốc gia nằm trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), thể hiện tham vọng của Trung Quốc không chỉ là cường quốc tiêu dùng năng lượng, mà còn đang trở thành người chơi dẫn dắt trong lĩnh vực kỹ thuật và hạ tầng dầu khí toàn cầu.

Khả năng thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống đường ống dưới biển có thể chịu được điều kiện khắc nghiệt, từ nhiệt độ cao, áp suất lớn cho tới độ sâu cực lớn, thể hiện trình độ kỹ thuật vượt trội mà Trung Quốc đã đạt được trong ngành công nghiệp năng lượng biển.

Tham khảo SCMP﻿