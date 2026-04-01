HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện 10 triệu đồng, ngoại tệ cùng miếng vàng 9999 bị bỏ lại bên đường quốc lộ

Minh Ánh |

Chiếc ví bị bỏ lại ngay đường quốc lộ chứa một lượng tài sản lớn gồm tiền mặt, ngoại tệ, vàng 9999....

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, vào khoảng 15 giờ ngày 05 tháng 4 năm 2026, anh Nguyễn Ngọc Thương, sinh năm 1997, thường trú tại ấp Cẩm Thắng, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh đã nhặt được một chiếc ví. Khi đó, anh Thương đang di chuyển trên tuyến đường Quốc lộ 22B. Sau khi kiểm tra, anh Thương nhận thấy bên trong ví có một số tiền mặt (10.000.000đ, 205 USD, 01 thẻ vàng PNJ bên trên có đóng chữ nổi “PNJ 999,9 1 chỉ) và một số giấy tờ tùy thân đều mang tên Trần Chí Nguyện, sinh năm 1953, thường trú tại Phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Chú Trần Chí Nguyện nhận lại tài sản của mình tại Công an xã Thạnh Đức.

Nhận biết được đây là tài sản quan trọng, anh Thương đã nhanh chóng mang đến Công an xã Thạnh Đức trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã tiến hành xác minh và liên hệ với chủ nhân của tài sản bị đánh rơi (chú Trần Chí Nguyện). Công an xã mời chú Nguyện đến trụ sở để nhận lại tài sản của mình.

Chú Trần Chí Nguyện đã vui mừng, xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước hành động trung thực, nghĩa cử cao đẹp của anh Thương và tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của Cán bộ chiến sỹ Công an xã Thạnh Đức.

Thông qua sự việc trên, Công an xã Thạnh Đức kêu gọi người dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nâng cao ý thức giữ gìn đạo đức, lối sống, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh

Tags

vàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại