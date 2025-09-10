Phát hiện 1 thi thể đang phân hủy trong xe của "Hoàng tử gen Z showbiz"

Vào rạng sáng ngày 10/9 (giờ Việt Nam), Fox 11 đưa tin cảnh sát phát hiện 1 thi thể đang phân hủy trong chiếc xe Tesla thuộc sở hữu của nam ca sĩ D4vd. Được biết, xe của giọng ca Here With Me đã nằm trong bãi đậu xe ở Hollywood, California được vài ngày. Người xung quanh vì ngửi thấy mùi hôi thối từ chiếc xe nên đã báo cảnh sát, và thi thể được tìm thấy ở cốp trước của xe.

Chiếc xe Tesla này đã được báo cáo mất vào tuần trước và được bắt gặp xuất hiện quanh khu vực đồi Hollywood. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy thi thể ở cốp xe đã chết 5 ngày và bị phân làm nhiều mảnh. Hiện sở cảnh sát Los Angeles đang tiến hành điều tra vụ việc và chưa công bố danh tính thi thể cũng như nguyên nhân tử vong.

Thông tin này khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng liệu thi thể đó có phải nam ca sĩ hay anh có liên quan gì trong vụ việc. Người đại diện của D4vd hiện từ chối mọi cuộc gọi từ giới truyền thông.

Người hâm mộ hiện có thể yên tâm bởi D4vd đang đi tour và anh mới biểu diễn tại Wisconsin, Mỹ vào ngày 7/9. "Hoàng tử indie" cũng đăng bài trên Instagram vào ngày 8/9. Như vậy, nam ca sĩ vẫn sống và không phải thi thể nằm trong cốp xe.

D4vd có tên đầy đủ là David Anthony Burke, sinh ngày 28/3/2005 tại Queens, New York, Mỹ. D4vd nổi lên như một "hoàng tử Indie" của thế hệ Gen Z và thường được so sánh với Billie Eilish. Sự nghiệp âm nhạc của anh bắt đầu một cách khá độc đáo. Ban đầu, D4vd là một game thủ và bắt đầu sáng tác nhạc theo lời khuyên của mẹ để lồng ghép vào các video game của mình, tránh vi phạm bản quyền trên YouTube. Không có thiết bị thu âm chuyên nghiệp, D4vd đã sử dụng ứng dụng BandLab để tạo ra các bản nhạc từ trong tủ quần áo của chị gái.

Năm 2022, D4vd nhanh chóng trở nên nổi tiếng với 2 ca khúc Romantic Homicide và Here With Me, thu hút hàng tỷ lượt stream trên Spotify và trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Đầu năm 2025, anh đã phát hành album thứ hai mang tên Withered. Album này được D4vd mô tả là một "sự tiến hóa" trong âm nhạc, phản ánh quá trình trưởng thành và những góc khuất trong tâm hồn anh.

Trong năm 2025, D4vd đã có màn trình diễn đáng chú ý tại Lễ hội âm nhạc Coachella, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả và truyền thông. Anh nổi tiếng với dòng nhạc "bedroom pop" và thường viết các ca khúc về tình yêu và cảm xúc, dù anh chưa từng trải qua cảm giác thất tình. D4vd chia sẻ rằng anh viết những ca khúc này để "chuẩn bị cho cảm xúc đó".

D4vd được mệnh danh là "hoàng tử indie" gen Z