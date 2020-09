Phát hiện 1 bộ xương người trên đỉnh Núi Cấm

Trước đó, ngày 9/9, một nhóm người dân đi vào khu vực đất rẫy của ông Nguyễn Thanh Liêm (ấp Vồ Đầu, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) hái thuốc nam thì phát hiện một hộp sọ và nhiều khúc xương người nên trình báo Công an xã An Hảo.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Qua đó, xác định tử thi là nam giới, khoảng 40-45 tuổi.

Đặc điểm nhận dạng của nạn nhân, mặc quần cụt màu xanh, bên trong túi quần có một ít tiền. Nhận định ban đầu có khả năng chết do treo cổ.

Để xác định được nhân thân, lai lịch của nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thông báo ai là người thân hay có thông tin về nạn nhân nói trên hãy đến trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) để phối hợp cung cấp thông tin.