Phát động Cuộc vận động sáng tác Nghệ thuật Phật giáo "Sáng Đạo trong đời"

Chiều 11/10 tại Hà Nội, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tổ chức Lễ ký kết hợp tác với các Hội chuyên ngành văn học – nghệ thuật, đồng thời phát động Cuộc vận động sáng tác Nghệ thuật Phật giáo toàn quốc "Sáng Đạo trong đời".

Sự kiện diễn ra trang trọng tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Chùa Quán Sứ), với sự tham dự của chư Tôn đức lãnh đạo Trung ương GHPGVN, đại diện các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, các Hội chuyên ngành văn học – nghệ thuật, cùng đông đảo văn nghệ sĩ, trí thức, Phật tử và cơ quan truyền thông.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thọ Lạc – Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN khẳng định:

"Đây là một dấu mốc quan trọng, thể hiện tinh thần hợp tác, kết nối và đồng hành giữa Phật giáo Việt Nam với các cơ quan, các chuyên gia, nhà khoa học, giới chuyên môn về các lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật… cùng chung tay góp sức đưa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo thấm sâu vào đời sống xã hội".

Hòa thượng nhấn mạnh, hơn hai nghìn năm qua Phật giáo Việt Nam không chỉ là tôn giáo của từ bi và trí tuệ mà còn là mạch nguồn văn hóa sống động, góp phần hình thành nên bản sắc và tinh thần dân tộc. Trong bối cảnh hội nhập, Giáo hội mong muốn cùng các cơ quan, viện nghiên cứu, hội nghề nghiệp và giới nghệ sĩ xây dựng nền văn hóa Phật giáo đương đại, vừa kế thừa truyền thống, vừa mang hơi thở thời đại – nơi "Đạo hòa cùng Đời", "nghệ thuật trở thành phương tiện của giác ngộ và yêu thương".

Hòa thượng Thích Thọ Lạc – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết.

Cuộc vận động "Sáng Đạo trong đời" hướng đến việc khuyến khích sáng tác các tác phẩm mang tinh thần Phật pháp trên nhiều loại hình: văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, thiết kế lễ hội, điêu khắc...

Những tác phẩm xuất sắc sẽ được trưng bày, biểu diễn và ứng dụng trong các lễ hội văn hóa Phật giáo, góp phần hình thành không gian nghệ thuật mang bản sắc vùng miền, trên tinh thần "thống nhất trong đa dạng".

Chương trình có sự đồng hành của nhiều đơn vị chuyên ngành hàng đầu: Viện Nghiên cứu Dân tộc học và Tôn giáo học, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, sự liên kết này thể hiện tinh thần gắn bó giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và giới trí thức, nghệ sĩ, học giả, cùng hướng tới mục tiêu kiến tạo "ngân hàng di sản văn hóa Phật giáo đương đại" – nơi nghệ thuật và đạo lý cùng tỏa sáng, nuôi dưỡng tâm hồn con người trong kỷ nguyên mới.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN công bố thành lập Câu lạc bộ Hương Sắc Bồ Đềvới tôn chỉ: "Sáng Đạo trong đời – Mang Yêu thương và Ước mơ đến muôn phương".

Câu lạc bộ được xem như "một cánh sen mới trong vườn hoa văn hóa Phật giáo Việt Nam", là ngôi nhà chung của những người sáng tạo hướng thiện, cùng nhau hành đạo bằng sáng tạo, phụng sự bằng nghệ thuật, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần Phật pháp trong xã hội hiện đại.