Phạt đến 3 triệu đồng nếu không giữ khoảng cách an toàn

Thính giả Đào Gia Hân (Bình Dương) có hỏi: Khi lái xe ô tô, tôi có gặp biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”, vậy nếu vô tình không tuân thủ quy định này có bị phạt không, mức phạt vi phạm này theo quy định của pháp luật là bao nhiêu và có bị trừ điểm Giấy phép lái xe không?

Ảnh minh họa: VOV

Mức phạt đối với hành vi không tuân thủ biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”:

Về thắc mắc của thính giả Đào Gia Hân, theo quy định tại điểm l khoản 4 Điều 6 của Nghị định 168 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, người điều khiển xe ô tô không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước hoặc không giữ khoảng cách theo quy định của biển báo hiệu “Cự ly tối thiểu giữa hai xe” sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Về việc trừ điểm Giấy phép lái xe:

Hành vi không tuân thủ biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe” không thuộc trường hợp bị trừ điểm Giấy phép lái xe.

Lời khuyên: Để đảm bảo an toàn giao thông, bạn nên tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về khoảng cách an toàn và biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”. Việc giữ khoảng cách an toàn không chỉ giúp bạn tránh bị xử phạt mà còn giảm thiểu nguy cơ xảy ra va chạm, bảo vệ tính mạng và tài sản của bản thân và những người tham gia giao thông khác.