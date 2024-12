Phát Đạt dự chi tối đa 650 tỷ đồng mua khu đất của một cá nhân

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết về việc mua tài sản là bất động sản tại số 61 Cao Thắng, phường 3, quận 3, TP.HCM.



Hiện tại, tài sản này thuộc sở hữu của bà Trần Thị Hường theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 13/1/2016, đăng ký biến động ngày 17/11/2022.

Theo nghị quyết, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT được giao toàn quyền đàm phán, mua bán, với tổng giá trị không vượt quá 650 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 18/12/2024, Phát Đạt có báo cáo về tiến độ sử dụng 1.343,2 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hồi tháng 6/2024.

Theo kế hoạch, PDR phân bổ 132 tỷ đồng cho dự án Nhơn Hội (phân khu 2 và 9); 400 tỷ đồng cho dự án Q1 Tower - Ngô Mây; 300 tỷ đồng cho tổ hợp dự án Thuận An 1 & 2 (Bình Dương); còn lại gần 511,3 tỷ đồng dành cho dự án Quy Nhơn Iconic (Khu đô thị Bắc Hà Thanh).

Sau 6 tháng, PDR cho biết đã giải ngân hơn 1.128,5 tỷ đồng, tương đương 84% số tiền thu được. Trong đó, Nhơn Hội (Phân khu số 2, 9) hơn 117 tỷ đồng (tương đương 88,77% kế hoạch); Quy Nhơn Iconic giải ngân gần 330 tỷ đồng (64,5%); Q1 Tower – Ngô Mây hơn 388 tỷ đồng (97%); tổ hợp dự án Thuận An 1 & 2 gần 293 tỷ đồng (97,65%). Tại ngày 14/12/2024, số tiền còn lại chưa sử dụng thực tế là hơn 215 tỷ đồng.

Ngoài báo cáo tiến độ sử dụng vốn, PDR còn thông tin về tình hình của một số dự án. Cụ thể, doanh thu từ đợt bán hàng đầu tiên tại dự án Quy Nhơn Iconic (Bắc Hà Thanh) ước tính đạt 1.000 tỷ đồng trong quý IV/2024, qua đó đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh cuối năm. Còn dự án Q1 Tower – Ngô Mây và Tổ hợp Thuận An 1 & 2 dự kiến sẽ mở bán trong năm 2025.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2024, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần đạt 2,6 tỷ đồng, giảm đến 99% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu tài chính 194 tỷ đồng, tăng mạnh so với 550 triệu đồng cùng kỳ, chủ yếu là lãi chuyển nhượng cổ phần công ty liên kết. Nhờ đó, PDR vẫn có lãi ròng 51 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng của năm 2024, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần đạt 173 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 154 tỷ đồng, giảm lần lượt gần 70% và 61,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Năm nay, Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu 2.982 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 880 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, PDR thực hiện được 6% chỉ tiêu doanh thu và gần 18% chỉ tiêu lợi nhuận.