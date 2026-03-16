Phạt cây xăng do tự ý ngừng bán hàng

Báo Tây Ninh dẫn lời Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh cho biết các Đội Quản lý thị trường trực thuộc Chi cục tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt địa bàn, phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng giám sát hoạt động của các cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu.

Trường hợp phát hiện cơ sở đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản làm việc, xác minh nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Theo ông Minh, qua kiểm tra, phát hiện 3 trường hợp có dấu hiệu vi phạm; trong đó, lập biên bản và xử phạt 1 trường hợp với số tiền 15 triệu đồng do tạm ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản và không thông báo với cơ quan quản lý theo quy định.

Đối với 2 trường hợp còn lại, các Đội Quản lý thị trường đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Chi cục Quản lý thị trường TP HCM cũng đã yêu cầu các đội quản lý thị trường địa bàn thường xuyên kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như găm hàng, đầu cơ hoặc lợi dụng biến động giá để trục lợi.

Trước đó, cơ quan chức năng cho biết tại một số tỉnh biên giới như Tây Ninh, Gia Lai, Nghệ An xuất hiện tình trạng người dân nước ngoài sang Việt Nam mua xăng dầu do giá ở nước ta thấp hơn.

Hiện xăng RON 95 tại Campuchia khoảng 31.000 đồng/lít, dầu diesel giá 25.000 đồng/lít. Tại Lào, giá xăng RON 95 là khoảng 39.000 đồng/lít, dầu diesel 36.600 đồng/lít.

