Thưa các bạn phóng viên và toàn thể các đồng chí!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới mất đi là tổn thất vô cùng to lớn, không thể bù đắp của Đảng ta, Dân tộc ta, Nhân dân ta; ở thời khắc này toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và bạn bè quốc tế đang còn rất xúc động, chưa vơi niềm tiếc thương vô hạn đối với Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của chúng ta.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Thế Dũng

Song, trước yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên cấp bách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo cuộc sống của Nhân dân, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trước hết là chức danh Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là yêu cầu cấp bách của Đảng, của đất nước hiện nay nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội lần thứ 13 của Đảng; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng; tạo nền tảng vững chắc đạt các mục tiêu chiến lược kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng thời xác định tầm nhìn tương lai, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu, đóng góp cho hòa bình và phát triển trên thế giới.

Việc bầu chức danh Tổng Bí thư giữa nhiệm kỳ được thực hiện theo đúng quy định Điều lệ Đảng, phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các quy định về công tác cán bộ của Đảng; đây cũng không phải là vấn đề mới, trong lịch sử Đảng ta cũng đã bầu Tổng Bí thư giữa nhiệm kỳ đối với đồng chí Trường Chinh, đồng chí Lê Khả Phiêu.

Quá trình chuẩn bị, giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, chức danh, quy trình theo quy định của Đảng. Để bảo đảm sự ổn định, kế thừa, phát triển những kinh nghiệm, những thành tựu mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm và Ban Chấp hành Trung ương các khóa trước đã đạt được, với trách nhiệm cao nhất vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, xem xét nhiều mặt và thể hiện sự thống nhất rất cao trong việc giới thiệu và bầu chức danh Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời báo chí tại buổi họp báo

Được Bộ Chính trị tin tưởng giới thiệu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tín nhiệm bầu và giao trọng trách Tổng Bí thư, tôi nhận thức sâu sắc đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân; trước truyền thống cha ông và lịch sử hào hùng ngàn năm văn hiến của dân tộc; trước các thế hệ lãnh đạo tiền bối; trước yêu cầu thực hiện thành công đường lối đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.



Trên cương vị Tổng Bí thư, tôi sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta; phát huy cao nhất tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc"; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc; gắn kết tư tưởng và hành động, ý đảng và lòng dân; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; tận tâm, tận lực, tận hiến, phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang, vì nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Nhân dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, lấy hạnh phúc của Nhân dân là niềm vui, lẽ sống; chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống Nhân dân. Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi họp báo

Tiếp tục lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những định hướng lớn, đột phá chiến lược mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, trọng tâm là: (1) Giữ vững độc lập, tự chủ; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc. Kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, không ngừng tăng cường đóng góp của Việt Nam vào hòa bình và phát triển ở khu vực và trên thế giới. (2) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kiên định lập trường, quan điểm và thực hành "dân là gốc", "Nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới"; bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới, phát triển, được sống hạnh phúc trong môi trường an ninh, an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau. (3) Tập trung xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. (4) Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố tiềm lực quốc gia; thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư, sản xuất kinh doanh; huy động tối đa nguồn lực xã hội cho sự nghiệp phát triển bền vững đất nước, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. (5) Khơi dậy tinh thần, ý chí, quyết tâm, phát huy cao nhất giá trị văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. (6) Ưu tiên tập trung chỉ đạo có hiệu quả, chất lượng các văn kiện; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.



Chúng ta nguyện kế tục trung thành sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện lý tưởng cao cả của Người và di sản mà các thế hệ lãnh đạo tiền bối, trong đó có cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại; cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân không ngừng phấn đấu lập nên những kỳ tích phát triển mới, thực hiện thành công di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, với đường lối chính trị đúng đắn, hợp quy luật; luôn lấy việc phụng sự Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, hoạt động vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; được Nhân dân hết lòng tin tưởng, bạn bè quốc tế ủng hộ, Đảng ta sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, ngày càng trưởng thành, vững mạnh, trường tồn cùng dân tộc, hòa quyện trong lòng dân.

Thưa các đồng chí, bên cạnh những thành tựu, kết quả to lớn mà đất nước ta đã đạt được như ngày hôm nay, chúng ta cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức rất lớn, tình hình thế giới diễn biến vô cùng phức tạp. Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đến rất gần, còn rất nhiều nhiệm vụ phải triển khai. Hôm nay, Tôi được Ban Chấp hành Trung ương tin tưởng giao một trọng trách rất lớn, Tôi mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các giới, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè, đối tác quốc tế… để giúp Tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cuối cùng, một lần nữa tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về việc Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin tưởng giao cho tôi trọng trách lớn. Kính chúc các đồng chí và các bạn sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!