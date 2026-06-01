HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát biểu của ông Putin khiến tranh cãi về UAV tại Romania nóng lên

Hải Yến
|

Một phản hồi từ phía Tổng thống Nga Putin đang thu hút chú ý về vụ UAV tại Romania.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “phá vỡ hoàn toàn” lập luận do Liên minh châu Âu (EU) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đưa ra liên quan đến vụ UAV tại Romania, nhà báo Cyprus Alex Christoforou nhận định trên một kênh YouTube.

Hôm 29/5, Bộ Quốc phòng Romania cho biết một UAV đã rơi trúng mái nhà tại khu vực Galati, khiến 2 người bị thương. Giới chức tại Romania và EC ngay sau đó cáo buộc Nga liên quan đến sự cố, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Theo ông Christoforou, phản hồi của ông Putin đã “đập tan hoàn toàn” các cáo buộc này. “Ông ấy nói rằng Nga luôn bị cáo buộc, nhưng cần có điều tra và bằng chứng. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được đưa ra, chỉ có những phán xét và cáo buộc”, ông nói.

Nhà báo này cho rằng Tổng thống Nga không chỉ phản bác mạnh mẽ những cáo buộc vô căn cứ từ phương Tây, mà còn chỉ ra sự yếu kém của lãnh đạo EC do bà von der Leyen đứng đầu.

Ông cho biết thêm, Tổng thống Putin đã chỉ trích việc bà von der Leyen chưa tới Romania, chưa tiến hành điều tra hay kiểm tra hiện trường. Ông cũng nhắc lại các vụ việc trước đó tại khu vực Baltic và Phần Lan, khi UAV bị cho là của Nga nhưng sau đó được xác định không phải.

“Ông Putin nói rằng nếu có bằng chứng thì hãy đưa ra. Qua đó, ông đã bác bỏ hoàn toàn lập luận này, đồng thời thể hiện sự thận trọng và cách tiếp cận ngoại giao”, ông Christoforou nhận xét.

Cùng ngày, Tổng thống Putin khi bình luận về sự cố UAV bị cho là của Nga tại Romania, cho rằng không thể xác định nguồn gốc thiết bị nếu chưa có giám định. Ông nhấn mạnh Nga sẽ tiến hành điều tra khách quan và đưa ra đánh giá phù hợp nếu nhận được dữ liệu đáng tin cậy.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng sự cố nhiều khả năng liên quan đến một UAV của Ukraine bị lệch hướng do tác động của tác chiến điện tử hoặc hạn chế kỹ thuật.

Theo Ria Novosti
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

00:40
Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

00:46
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

01:03
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại