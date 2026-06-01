Phát biểu của ông Putin khiến tranh cãi về UAV tại Romania nóng lên

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “phá vỡ hoàn toàn” lập luận do Liên minh châu Âu (EU) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đưa ra liên quan đến vụ UAV tại Romania, nhà báo Cyprus Alex Christoforou nhận định trên một kênh YouTube.

Hôm 29/5, Bộ Quốc phòng Romania cho biết một UAV đã rơi trúng mái nhà tại khu vực Galati, khiến 2 người bị thương. Giới chức tại Romania và EC ngay sau đó cáo buộc Nga liên quan đến sự cố, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Theo ông Christoforou, phản hồi của ông Putin đã “đập tan hoàn toàn” các cáo buộc này. “Ông ấy nói rằng Nga luôn bị cáo buộc, nhưng cần có điều tra và bằng chứng. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được đưa ra, chỉ có những phán xét và cáo buộc”, ông nói.

Nhà báo này cho rằng Tổng thống Nga không chỉ phản bác mạnh mẽ những cáo buộc vô căn cứ từ phương Tây, mà còn chỉ ra sự yếu kém của lãnh đạo EC do bà von der Leyen đứng đầu.

Ông cho biết thêm, Tổng thống Putin đã chỉ trích việc bà von der Leyen chưa tới Romania, chưa tiến hành điều tra hay kiểm tra hiện trường. Ông cũng nhắc lại các vụ việc trước đó tại khu vực Baltic và Phần Lan, khi UAV bị cho là của Nga nhưng sau đó được xác định không phải.

“Ông Putin nói rằng nếu có bằng chứng thì hãy đưa ra. Qua đó, ông đã bác bỏ hoàn toàn lập luận này, đồng thời thể hiện sự thận trọng và cách tiếp cận ngoại giao”, ông Christoforou nhận xét.

Cùng ngày, Tổng thống Putin khi bình luận về sự cố UAV bị cho là của Nga tại Romania, cho rằng không thể xác định nguồn gốc thiết bị nếu chưa có giám định. Ông nhấn mạnh Nga sẽ tiến hành điều tra khách quan và đưa ra đánh giá phù hợp nếu nhận được dữ liệu đáng tin cậy.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng sự cố nhiều khả năng liên quan đến một UAV của Ukraine bị lệch hướng do tác động của tác chiến điện tử hoặc hạn chế kỹ thuật.