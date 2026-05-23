Phát biểu bất ngờ, HLV Indonesia có đang sợ thua tuyển Việt Nam?

Theo hãng truyền thông Antara của Indonesia, HLV ĐTQG John Herdman, đã trao đổi với báo giới về kế hoạch cho AFF Cup 2026, đấu trường mà tuyển Indonesia nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam.

Phản ứng bất ngờ khi nói về trận gặp tuyển Việt Nam

HLV John Herdman tiết lộ rằng mục tiêu của ông tại AFF Cup 2026 là tập trung vào từng trận đấu một trước khi nói đến chức vô địch. Đáng chú ý nhất trong phát biểu của HLV John Herdman, đó là ông tuyên bố “buộc phải thắng” Campuchia ở trận mở màn, nhưng lại không đặt mục tiêu này ở trận thứ hai gặp tuyển Việt Nam.

HLV John Herdman nói với các phóng viên tại Sân vận động Gelora Bung Karno vào ngày thứ Sáu (22/5): "Đối thủ đầu tiên là ai? Campuchia. Đó là mục tiêu duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi đã chiến đấu và giành chiến thắng trước Campuchia. Sau đó là trận đấu tiếp theo (gặp tuyển Việt Nam). Tôi không muốn nói về việc 'chúng ta phải thắng’”.

Dựa theo phát biểu này, dường như bản thân HLV John Herdman cũng không quá tự tin vào một chiến thắng trước tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2026 sắp tới.

Những năm gần đây, màn đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia luôn được xem là hấp dẫn bậc nhất của bóng đá Đông Nam Á.

Trong giai đoạn 2024, tuyển Việt Nam từng trải qua quãng thời gian khó khăn trước Indonesia. Dưới thời HLV Philippe Troussier, đội tuyển Việt Nam thua liên tiếp 3 trận trước đối thủ này, gồm thất bại 0-1 tại Asian Cup 2024 và hai trận thua ở vòng loại World Cup 2026 với các tỷ số 0-1 và 0-3.

Tuy nhiên, bước ngoặt đã xuất hiện tại AFF Cup 2024. Trong trận đấu then chốt trên sân Việt Trì, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã đánh bại Indonesia với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Nguyễn Quang Hải. Chiến thắng này không chỉ giúp tuyển Việt Nam chấm dứt chuỗi 3 thất bại liên tiếp trước đại kình địch mà còn mở ra cú hích tinh thần lớn cho toàn đội. So với thời 2024, tuyển Việt Nam hiện tại còn có thể mạnh hơn với sự kết hợp của bộ đôi nhập tịch Xuân Son – Hoàng Hên.

Không đặt nặng mục tiêu vô địch AFF Cup

Theo HLV John Herdman, trọng tâm chính của ông tại AFF Cup sẽ là tập trung vào từng trận một, thay vì ngay lập tức bàn luận về cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Herdman giải thích rằng ông đã áp dụng phương pháp này khi dẫn dắt đội tuyển Canada giành vé tham dự World Cup 2022 sau 36 năm vắng bóng. Theo ông, thành công của Canada được xây dựng dựa trên việc tập trung vào từng trận đấu, thay vì chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng ngay từ đầu.

"Tập trung vào từng trận đấu một là mục tiêu quan trọng nhất. Nếu bạn quá chú trọng vào kết quả cuối cùng, bạn sẽ đánh mất quá trình", Herdman nói.

HLV Herdman nhấn mạnh rằng ông không muốn nói quá nhiều về danh hiệu, bởi vì theo ông, "nếu quá trình và tâm lý đúng đắn, kết quả sẽ đến."

Tuyển Indonesia từng thua tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024, giải đấu mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đoạt chức vô địch.

Ngoài việc thảo luận về công tác chuẩn bị của đội tuyển cho AFF Cup 2026, HLV Herdman cũng tiết lộ rằng ông tiếp tục theo dõi tiềm năng của các cầu thủ người gốc Indo ở nước ngoài để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Garuda.

Huấn luyện viên người Canada cho biết kể từ khi tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia vào tháng Giêng năm ngoái, ông đã đánh giá và trò chuyện với hơn 16 cầu thủ người Indonesia ở nước ngoài có tiềm năng đại diện cho ĐTQG.

Theo ông Herdman, một số cầu thủ người Indonesia ở nước ngoài quan tâm đến dự án đội tuyển quốc gia Indonesia vì nó mang lại cơ hội được làm nên lịch sử nếu họ có thể dẫn dắt Garuda lần đầu tiên tham dự VCK World Cup.

Trở lại đấu trường AFF Cup khởi tranh cuối tháng 7 tới, Indonesia sẽ nằm bảng A cùng tuyển Việt Nam, Singapore, Campuchia và đội thắng cặp play-off giữa Timor Leste vs Brunei. Bản thân Indonesia chưa từng vô địch AFF Cup, dù đã 6 lần lọt vào chung kết.

Để chuẩn bị cho AFF Cup, tuyển Indonesia sẽ đá giao hữu 2 trận gặp Oman và Mozambique dịp FIFA Days đầu tháng 6 tới.