Phạt Bách Hóa Xanh gần 6 triệu đồng vì bán hàng không niêm yết giá, hàng quá hạn sử dụng

Thông tin từ Báo Tuổi trẻ cho biết, ngày 2/8, Công ty cổ phần thương mại Bách Hóa Xanh đã bị xử phạt gần 6 triệu đồng. Trước đó, những cửa hàng của công ty này ở Vũng Tàu bị quản lý thị trường lập biên bản về hành vi bán hàng không niêm yết giá và quá hạn sử dụng.



Theo đó tổ chức bị phạt là Công ty cổ phần thương mại Bách Hóa Xanh (TP.HCM), với lĩnh vực hoạt động là bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.

Trước đó, Cục Quản lý thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện, lập biên bản đối với 2 cửa hàng của Bách Hóa Xanh ở Vũng Tàu vì bán hàng nhưng không niêm yết giá và một cửa hàng bán hàng quá hạn sử dụng.

Do đó Cục quản lý thị trường Bà Rịa- Vũng Tàu đã ra quyết định xử phạt đối với công ty và người đại diện theo pháp luật nói trên với mức phạt 4 triệu đồng cho hành vi "không niêm yết giá" và 1,6 triệu đồng về hành vi "kinh doanh hàng hóa (thực phẩm) quá hạn sử dụng. Số thực phẩm hết hạn sử dụng bị tịch thu.

Hồi giữa tháng 7 vừa qua, chuỗi bách hóa này cũng được dư luận phản ánh tăng giá bán trong thời gian dịch bệnh Covid-19 tại Tp. HCM. Chiều 16/7, đoàn công tác của Cục Quản lý Thị trường Tp.HCM đã đi thực tế kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh thuộc hệ thống Bách Hóa Xanh.

Tại buổi làm việc với Cục quản lý thị trường Tp.HCM, CEO Bách Hóa Xanh, ông Trần Kinh Doanh thừa nhận việc hệ thống Bách Hóa Xanh tăng giá bán một số mặt hàng trong thời gian qua.

Tuy nhiên, ông Doanh cho rằng, việc tăng giá bán hàng hóa không phải vì mục đích lợi nhuận mà vì các lý do khách quan như hàng hóa tăng giá từ phía nhà cung cấp do tăng chi phí vận chuyển, phí nhân công, tài xế, hư hỏng do kéo dài thời gian lưu thông.

Tuy nhiên, Đại diện Cục quản lý thị trường cũng đề nghị hệ thống Bách Hóa Xanh không nâng giá hàng hóa một cách bất hợp lý dù có khó khăn, tăng chi phí trong việc nhập hàng hóa từ các địa phương khác về Tp.HCM.

Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội thời gian gần đây đang bàn tán xôn xao về việc các cửa hàng của một chuỗi bách hoá được cho là Bách Hóa Xanh đồng loạt đăng biển “Vui lòng không quay phim chụp hình”.

"Treo bảng cấm quay phim chụp hình, rồi khi khách hàng phản ánh thì hỏi: "Bằng chứng đâu?", một cư dân mạng phản ánh.

"Mình mới đi mua hàng ở B. Đi vào gọi Zalo về cho chị xem có đúng loại hàng không vậy mà cửa hàng cũng không cho, dưới mọi hình thức sử dụng điện thoại có dính video. Mình có giải thích nhưng họ không chịu", một tài khoản khác bình luận.

Trong khi đó, theo báo Tuổi trẻ, khi phóng viên đưa máy lên ghi hình tại một cửa hàng Bách Hoá Xanh ở Tp.Vũng Tàu thì bị một nhân viên gạt tay và nói: "Anh thông cảm, ở đây không được phép chụp hình. Anh mà chụp em sẽ bị sếp la".

Theo Báo Tuổi trẻ, sau buổi làm việc với địa phương và chuỗi cửa hàng, các ngành chức năng đã thống nhất với hệ thống cửa hàng, siêu thị lớn trên địa bàn có biển "cấm chụp hình" phải gỡ bỏ biển này trước 12h ngày 2-8. Ông Lê Ngọc Khánh, phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm, lý do mà các cửa hàng trên treo biển "cấm chụp hình" là sợ khách hàng chụp so sánh giá.

Hiện tại, các cửa hàng Bách Hóa Xanh ở Vũng Tàu đã phải gỡ hoặc che dán đi biển báo "cấm chụp hình" trên cửa kính.

Báo Tuổi trẻ cũng cho rằng việc Bách Hóa Xanh tự ý dán biển "cấm chụp hình" là sai thẩm quyền vì theo quy định của pháp luật, các cửa hàng buôn bán thực phẩm cũng không phải là địa điểm, khu vực được phép "cấm chụp hình".